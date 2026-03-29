به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری استان سمنان، در محکومیت تعرض به مراکز علمی کشورمان از سوی دشمن مستکبر بیانیه ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:
پارک علم و فناوری استان سمنان تعرض به مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور را اقدامی نابخردانه، غیرانسانی و در تضاد آشکار با اصول بدیهی اخلاق و دانش میداند و آن را به شدیدترین وجه محکوم میکند.
حمله به زیرساختهای علمی، تعرض به امنیت پژوهشگران و اخلال در مسیر تولید علم، نه تنها تهدیدی علیه پیشرفت و توسعه کشور است، بلکه توهینی آشکار به جامعه علمی و تلاشهای شبانهروزی نخبگان این سرزمین به شمار میرود.
پارک علم و فناوری استان سمنان اعلام میکند که چنین اقدامات سخیف و مخرب، خللی در اراده جمعی جامعه علم و فناوری ایران ایجاد نخواهد کرد. ما با تمام توان در کنار پژوهشگران، نخبگان، شرکتهای فناور و مجموعههای علمی کشور ایستادهایم و مسیر رشد، نوآوری و توسعه را با قدرت ادامه خواهیم داد.
تضمین امنیت مراکز علمی و حفاظت از جریان آزاد علم، وظیفهای ملی و غیرقابل اغماض است و پارک علم و فناوری استان سمنان بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تهدید علیه این سرمایههای کشورمان تاکید دارد.
