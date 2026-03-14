نوری قزلجه: فرآیند امنیت غذایی از روند مطلوبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه سیما در خصوص تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی کشور گفت: کالاهای اساسی در سراسرکشور به وفور موجود است و چالشی در تامین وجود ندارد.

وی افزود: سالانه ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید و تامین می شود که از این مقدار ۱۶ میلیارد دلار وارد و ۸ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی را داریم.

وی درباره بانک غذایی کشرر ادامه داد: جنگ تحمیلی خرداد ماه باعث شد تا سطح ذخائر استراتژیک افزایش یابد. تمهیدات اندیشیده شده و با مجوز جدید دولت، برای واردات کالاهای اساسی، سرعت افزایش یافته و راهکارهای جدید برای تاب آوری بیشتر اعمال شده است. بنابراین بانک غذایی در کشور برای چندین ماه فراهم است.

وزیر چهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود گذشت دو هفته از شروع جنگ هنوز از ذخائر استراتژیک استفاده نشده است، اظهار کرد: در برخی جاها متاسفانه دشمن شعارهایی را به دروغ عنوان می‌کند اخبار متعدد که نمی‌تواند درست باشد. با وجود اینکه برخی از محل‌های نگهداری مواد غذایی مورد اصابت بمباران دشمن قرار گرفته اما با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی خللی در تامین مواد غذایی مردم ایجاد نکرده است.

نوری قزلجه با اشاره به وفاق و همدلی به وجود آمده در کشور، اظهار کرد: شرایط موجود نه تنها یک وفاق و همدلی در بین مردم ایجاد کرده که منجر به هم‌افزایی بین دستگاهی نیز شده است.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که در زنجیره تولید تا توزیع همکاری دارند با وجود وضعیت سخت و مطالبات معوق دولت به فعال بخش خصوصی همکاری لازم را دارند که جا دارد از همین جا از آنها تقدیر و تشکر کنم. حتی در حوزه حمل‌ونقل همکاری‌هایی شکل گرفته و کارهایی انجام شده که در شرایط صلح رخ نمی‌داد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در وزارت جهاد کشاورزی در روز دوم جنگ، عنوان کرد: رئیس‌جمهور در این نشست توصیه‌هایی داشتند و اختیاراتی به ما محول کردند در این بستر کارها در حال انجام است. رصد روزانه از بازار کالاهای اساسی انجام و اگر اشکالاتی وجود داشته باشد، به فوریت رفع می‌شود. بنابراین، فرایند امنیت غذایی در کشور از روند مطلوبی برخوردار است.

تفویض اختیار به استان‌ها

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در ساعات اولیه چنگ، بلافاصله با مرکز استانی تماس گرفته شد و اختیارات لازم به آنها محول شد و نیز اقدامات در مواقع ضروری اطلاع‌رسانی شد.

وی با تاکید بر اینکه در تامین سوخت حمل‌ونقل با کوچکترین مشکلی مواجه نبوده‌ایم، گفت: در یکی دو روز نخست جنگ، واردات دام زنده به تهران مشکل کوچکی رخ داد که خدا رو شکر زود حل شد.

تامین آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین

نوری قزلجه با اشاره به احتمال برخی کمبودها، یادآور شد: چون تامین نان مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای ما مهم بود که صفی در نانوایی‌ها شکل نگیرد، گندم در اختیار کارخانه‌های آردسازی قرار گرفت و آرد تحویل نانوایی‌ها شد. برای آسودگی نانواها این آرد که در شرایط معمولی تا پایان هر ماه تامین می‌شد در شرایط ویژه فعلی آرد مورد نیاز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ در اختیار نانوایی‌ها قرار گرفت.

این مقام عالی وزارت افزود: همچنین آرد مورد نیاز کارخانجات ماکارونی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت. از سوی دیگر برای تولید مستمر روغن خوراکی، روغن خام نیز برای کارخانجات تولیدی تامین شد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی جلوت. از بخش دولتی در تولید و تامین کالاهای اساسی است، تصریح کرد: ۹۸ درصد فعالیت‌ها در این حوزه با بخش خصوصی است.

اصناف پای کار است

نوری قزلجه با تأکید بر اینکه اصناف واقعا پای کار است، گفت: در سطح شهر و در سخت‌ترین شرایط حتی زمان بمباران فروشگاه‌ها و مغازه‌ها تعطیل نکردند و کالاهای مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دادند. اگر در زنجیره خللی رخ دهد کل فرآیند تولید دچار چالش می‌شود که خوشبختانه اصناف با ما همراهی لازم را دارند.

وی گفت: ارتباط با مدیران این بخش روزانه انجام می‌شود و اینگونه نبوده به دلیل حاکم شدن شرایط خاص و احتمال خریدهای هیجانی، قیمت‌ها از سوی صنف مختلف بالا رفته باشد و حتی برخی مبادرت به کاهش قیمت هم کرده‌اند.

واردات کالاهای فصل بها از قبل انجام شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ثبت‌سفارش نیازمندی کالاهای مورد نیاز فصل بهار از قبل انجام شده است، گفت: در حال حاضر ثبت‌سفارش فصل تابستان آغاز شده و حتی جلوتر رفته‌ایم و بیش از سهمیه سالانه مجوز واردات دریافت کردیم.

وی تصریح کرد: این امر در کنار روند عادی تولید داخل بوده است.

ذخیره‌سازی ۳ برابری میوه شب عید

وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین میوه شب عید توضیح داد: امسال با پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۳ برابر سال قبل انواع میوه از سیب، پرتقال و کیوی تا خرما ذخیره‌سازی شد. میوه شب عید از بین میوه‌های صادراتی ذخیره شد؛ بنابراین از کیفیت خوبی برخوردار است.

نوری قزلجه با اشاره به توزیع سراسری میوه‌های شب عید از فردا یکشنبه ۲۴ اسفند، ادامه داد: بر اساس مصرف هر ساله بازار شب عید نیاز است که ۱۵ هزار تن میوه تنظیم بازار در سراسر کشور توزیع شود که امسال این عدد ۵۰ هزار تن است.

فعالیت دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به تمهیدات اندیشیده شده

نوری قزلجه در ادامه سخنان خود به فعالیت دامداری‌ها و مرغداری‌ها پرداخت و گفت: این واحدهای تولیدی با توجه به طرح جدید اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش داشتند که تمهیداتی انجام شد و شرکت‌های دولتی مبادرت به خرید به شکل قراردادی کردند. اگر در ماه‌های قبل به دلیل قیمت پایین گوشت مرغ، مرغدار انگیزه لازم برای تولید نداشت خوشبختانه امروز با متعادل شدن قیمت، مرغدار تشویق به تولید شده است.

وی اضافه کرد: تولید قراردادی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام حاکی از این است که در ماه‌های آینده مشکلی در تامین بازار گوشت مرغ نخواهیم داشت.

تخصیص 500 میلیارد دلار به کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه موضوع طرح جدید اقتصادی دولت که در 10 دی 1404 انجام شد، اظهار کرد: با اصلاح اقتصادی، در هفته نخست جنگ حدود 500 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت. در واقع اصلاحات اقتصادی باعث شد تا گره از مشکلات تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بخش کشاورزی و مسائل ارز ترجیحی، باز شود.

وی گفت: ارز ترجیحی یک سری محدودیت‌های جدی ایجاد کرده بود که با انتقال این یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده در طرح کالابرگ، تأمین ارز تسهیل شود.

وی اظهار کرد: اگر این جراحی اقتصادی رخ نمی‌داد امروز با شرایط جنگی دست ما بسته بود.

تجارت با همسایگان در حال انجام است

نوری قزلجه با اشاره به بخ‌ تجارت، تأکید کرد: مراودات تجاری با همسایگان با تأکید رئیس‌جمهور توسعه پیدا کرده و امروز حمل بار از سمت بنادر شمالی کشور با همکاری تجاری همسایگان مانند روسیه و قزاقستان به سهولت در حال انجام است و البته ایران هم مایحتاج این کشورها را تامین می‌کند؛ اینگونه نیست که صرفا واردکننده کالا از این کشورها باشیم.

وی بیان کرد: همکاری تجاری با پاکستان و ترکیه نیز ادامه دارد و کارهایی به طور ویژه در حال پیگیری است و تا کنون مشکلی ایجاد نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود افزود: فعالیت تجاری جدید ایران با ترکیه در حال انجام است؛ بنابراین در حوزه مراودات تجاری با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ برای تامین کالاهای اساسی توسعه پیدا کرده است.