به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی فرماندار پاوه ظهر یکشنبه در نشست ستاد بحران شهرستان با قدردانی از تلاشهای میدانی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در روزهای نخست بحران اظهار کرد: علیرغم خسارتهای وارد شده، حضور بهموقع مسئولان موجب شد نارضایتیها به حداقل برسد و جو آرامی در شهرستان حاکم شود.
وی با اشاره به عملکرد ادارات خدماترسان افزود: تلاشهای مستمر نیروهای برق و آب، از جمله بیدار ماندن مسئولان تا ساعات ابتدایی صبح برای برقراری مجدد شبکهها، نشاندهنده آمادگی کامل آنان بود که خوشبختانه نتایج مطلوبی نیز به همراه داشت.
فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تسریع در ارزیابی خسارتها گفت: شرایط اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و افزایش شدید هزینههاست و باید در تعیین خسارتها این موضوع بهطور جدی لحاظ شود. بسیاری از خانوادهها توان مالی لازم برای تأمین هزینههای تعمیرات را ندارند و لازم است دستگاهها با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند.
الماسی با اشاره به مشکلات گزارششده در حوزه بیمه عنوان کرد: در شرایط فعلی نباید با نگاه سختگیرانه اداری برخورد کرد. تفاوت هزینههای کارگاهی و قیمتهای بازار واقعیتی است که باید در پرداخت خسارتها دیده شود. مردم در این بحران نقشی نداشتهاند و نباید با بروکراسی موجب نگرانی بیشتر آنان شد. وی از پیگیریهای انجامشده با استاندار و نماینده مردم برای تسهیل پرداختها خبر داد.
فرماندار پاوه همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای خسارتدیدگان تأکید کرد و با اشاره به نمونه رسیدگی سریع به اجاره یک ملک ۱۲۰ میلیونی برای یک خانواده آسیبدیده گفت: نباید روند طولانی رسیدگیها باعث رنج بیشتر مردم شود. وی از پرداخت حداقل ۷۰ درصد خسارتهای مربوط به شیشه پس از ارزیابی خبر داد و خواستار پیگیری جدی برای تکمیل فرآیند پرداخت شد.
در پایان، الماسی با تأکید بر اینکه ادارات شهرستان نباید با تعطیلی یا کاهش خدمات مواجه شوند، دستور داد تعیین تکلیف واحدهای اداری و منازل سازمانی آسیبدیده با فوریت انجام شود و همچنین مخازن سوخت ادارات برای ارائه خدمات بدون وقفه آمادهسازی و تکمیل گردد.
نظر شما