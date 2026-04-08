به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر چهارشنبه در نخستین کارگروه اشتغال شهرستان پاوه در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اشتغال مهم‌ترین اولویت شهرستان است و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مدت زمان باقی‌مانده برای جذب کامل اعتبارات و ثبت طرح‌ها در سامانه‌ها تلاش کنند.

وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: درود می‌فرستیم به روح پاک و مطهر امامین شهدا، رهبر شهید و رئیس‌جمهور محترم و همچنین به کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درود می‌فرستیم.

فرماندار پاوه با اشاره به عملیات «وعده صادق» افزود: از نیروهای هوافضای سپاه تا نیروی دریایی سپاه و ارتش، همه نیروهای مسلح شجاعانه و بدون ترس ایستادگی کردند و ایمان و شجاعت آنان برگ برنده‌ای بود که به کمک کشور آمد.

الماسی با اشاره به شرایط آتش‌بس نیز گفت: امیدواریم در میدان دیپلماسی نیز افرادی که انتخاب می‌شوند با قدرت و اقتدار از منافع کشور دفاع کنند و در این عرصه نیز موفقیت حاصل شود.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان پاوه در حوزه اشتغال در سال گذشته تصریح کرد: در سامانه رصد، شهرستان پاوه رتبه نخست را کسب کرده و در حوزه مشاغل خانگی نیز در جایگاه اول قرار دارد و در بخش تبصره ۱۵ نیز جزو شهرستان‌های برتر استان هستیم.

فرماندار پاوه ادامه داد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش جمعی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بوده و همه کمک کردند تا کارگروه اشتغال شهرستان عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

الماسی در ادامه به چالش‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین تعطیلات ماه مبارک رمضان، فعالیت بانک‌ها و ادارات با اختلال مواجه شد و روند طبیعی برخی امور تحت تأثیر قرار گرفت.

وی افزود: برای تکمیل فرآیند جذب اعتبارات یک ماه فرصت در نظر گرفته شد که اکنون ۱۹ روز آن سپری شده و تنها یک هفته از این مهلت باقی مانده است.

فرماندار پاوه با تأکید بر اهمیت هفته پایانی اظهار کرد: از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها می‌خواهم در این مدت باقی‌مانده تمام توان خود را به کار گیرند تا دستاوردهایی که برای آن بیش از یک سال تلاش شده از دست نرود.

الماسی با اشاره به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها و بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات را انجام دهند و دستگاه‌ها نیز حتماً ثبت اطلاعات در سامانه‌ها را انجام دهند تا روند کار به‌طور کامل ثبت و نهایی شود.

وی درباره میزان اعتبارات اشتغال‌زایی شهرستان نیز گفت: مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای شهرستان پاوه ۱۲۷ میلیارد تومان است که با همکاری دستگاه‌ها و بانک‌ها قابل تحقق خواهد بود.

فرماندار پاوه افزود: برخی شهرستان‌ها توانسته‌اند پروژه‌های کلان جذب کنند، اما اگر تلاش‌ها افزایش یابد، شهرستان پاوه نیز می‌تواند در میان دو یا سه شهرستان برتر استان قرار گیرد.

الماسی با تأکید بر نقش بانک‌ها در تحقق برنامه‌های اشتغال گفت: انتظار داریم بانک‌ها اولویت را به طرح‌های اشتغال‌زا بدهند و حتی طرح‌هایی که منجر به اشتغال یک نفر می‌شود نیز در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای پیگیری طرح‌های اشتغال آمادگی دارم تا در صورت نیاز حتی در سطح ملی و در تهران نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهم، زیرا ایجاد اشتغال حتی برای یک نفر نیز ارزشمند است.

فرماندار پاوه در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها گفت: از برخی همکاران که در مسیر پیگیری‌ها تحت فشار قرار گرفتند عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با درک متقابل بتوانیم این مسیر را با موفقیت ادامه دهیم.

وی افزود: از تلاش همه دستگاه‌ها و بانک‌هایی که همکاری مؤثر داشته‌اند قدردانی می‌کنم و عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های موفق نیز به‌صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.