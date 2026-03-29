برف سنگین به روستاهای دهستان شرام پاوه خسارت زد

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش برف سنگین و بروز خسارات در برخی زیرساختها، برق تعدادی از روستاهای دهستان شرام از جمله هانهگرمله، کمینه و بیرواس دچار قطعی شد.
وی افزود: با حضور میدانی در منطقه و بررسی شرایط، هماهنگیهای لازم با مسئولان استانی و دستگاههای خدماترسان برای رفع مشکل و تسریع در روند بازگشت برق مشترکان انجام شده است.
فرماندار پاوه با اشاره به صعبالعبور بودن مسیرهای این منطقه تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و حجم بالای برف عملیات ترمیم شبکه برق را با دشواریهایی همراه کرده، اما نیروهای امدادی و فنی بهصورت شبانهروزی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند.
الماسی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده و روند پیشرفت عملیات، پیشبینی میشود برق این روستاها تا فردا مجدداً وصل شود و مشترکان از خدمات برق بهرهمند شوند.
وی همچنین از شهروندان و اهالی منطقه خواست تا زمان تکمیل عملیات امدادی و ایمنسازی مسیرها از تردد در این محور خودداری کنند تا روند خدمترسانی با سرعت بیشتری انجام شود.
