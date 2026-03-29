۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۳

برف سنگین به روستاهای دهستان شرام پاوه خسارت زد

کرمانشاه - فرماندار پاوه از وارد شدن خساراتی به برخی زیرساخت‌ها و بروز مشکلات در چند روستای دهستان شرام به دنبال بارش برف سنگین خبر داد.

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش برف سنگین و بروز خسارات در برخی زیرساخت‌ها، برق تعدادی از روستاهای دهستان شرام از جمله هانه‌گرمله، کمینه و بیرواس دچار قطعی شد.

وی افزود: با حضور میدانی در منطقه و بررسی شرایط، هماهنگی‌های لازم با مسئولان استانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع مشکل و تسریع در روند بازگشت برق مشترکان انجام شده است.

فرماندار پاوه با اشاره به صعب‌العبور بودن مسیرهای این منطقه تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و حجم بالای برف عملیات ترمیم شبکه برق را با دشواری‌هایی همراه کرده، اما نیروهای امدادی و فنی به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند.

الماسی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و روند پیشرفت عملیات، پیش‌بینی می‌شود برق این روستاها تا فردا مجدداً وصل شود و مشترکان از خدمات برق بهره‌مند شوند.

وی همچنین از شهروندان و اهالی منطقه خواست تا زمان تکمیل عملیات امدادی و ایمن‌سازی مسیرها از تردد در این محور خودداری کنند تا روند خدمت‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6786111

