به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، دیروز در جلسه شورای معاونین، با اشاره به ضرورت حرکت هماهنگ دستگاهها در تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح، اظهار کرد: مقاومت و استقامت مردم و مدافعان کشور، پشتوانهای بزرگ برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی ایران است و ما وظیفه داریم با کار جهادی و خدمترسانی مؤثر، امید را در جامعه تقویت کنیم.
وزیر صمت بر چند محور مهم از جمله، تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعتی در سال جدید، تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع تولید، تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت زنجیرههای ارزش، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین در صنایع و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان تاکید کرد.
اتابک عنوان کرد: امسال باید به مردم نشان دهیم که چرخ اقتصاد با سرعت و کیفیت بیشتری میچرخد.
