۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده

وزیر صمت ضمن تاکید بر تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده، گفت: سال جدید باید سال تحرک جدی در اقتصاد و شتاب‌بخشی به چرخ تولید کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، دیروز در جلسه شورای معاونین، با اشاره به ضرورت حرکت هماهنگ دستگاه‌ها در تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح، اظهار کرد: مقاومت و استقامت مردم و مدافعان کشور، پشتوانه‌ای بزرگ برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی ایران است و ما وظیفه داریم با کار جهادی و خدمت‌رسانی مؤثر، امید را در جامعه تقویت کنیم.

‌وزیر صمت بر چند محور مهم از جمله، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی در سال جدید، تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان تاکید کرد.

‌اتابک عنوان کرد: امسال باید به مردم نشان دهیم که چرخ اقتصاد با سرعت و کیفیت بیشتری می‌چرخد.

کد مطلب 6786346
