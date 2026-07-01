اتابک: ۸۲ درصد مردم از مدیریت بازار در دوران جنگ رضایت داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک در نشست رئیس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی، یکی از فقدان های مهم کشورمان، شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و جمعی از مردم بود اما آنچه امروز در سطح بین‌المللی برای کشورمان رقم خورده، تغییری بنیادین در نگاه جهان به جایگاه ایران است. امروز دنیا به ایران به عنوان کشوری می‌نگرد که با اقتدار در مقابل ارتش‌های بزرگ ایستادگی کرده و این قدرت بازدارندگی، حاصل تلاش نیروهای مسلح و پشتوانه عظیم مردمی است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی عنوان کرد: در این جنگ تحمیلی، بیش از سه هزار واحد صنعتی مورد اصابت قرار گرفتند که خسارات قابل‌توجهی را متحمل شدند که بازسازی واحدها از جمله صنایع مادر و مولد فولادی از اولویت ویژه‌ای برخوردار بودند.

اتابک افزود: تداوم زنجیره تولید سایر صنایع به عملکرد صنایع وابسته است در همین راستا با مدیریت هوشمندانه و ایجاد تغییرات زیرساختی موفق شدیم بخشی از ظرفیت‌های تولیدی را به مدار بازگردانیم و تلاش‌ها برای بازسازی بقیه بخش‌ها با جدیت ادامه دارد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه عملیات بازسازی با تکیه بر توان داخلی در حال اجراست گفت: برای تسریع در روند احیا و نوسازی، نیازمند ابلاغ هرچه سریع‌تر احکام قانونی از سوی دولت هستیم. صندوق‌های حمایتی و زیرساخت‌های مالی باید سریع‌تر فعال شوند تا مدیران شرکت‌ها بتوانند فراتر از اقدامات داوطلبانه، برنامه‌های کلان بازسازی را اجرایی کنند.

اتابک با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط سخت جنگی، برای حفظ جریان تولید و تامین نیاز بازار پای کار بودند، گفت: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته ۸۲ درصد مردم از مدیریت و تنظیم بازار رضایت داشتند اکنون انتظار می‌رود در مدیریت انرژی نیز این همراهی و حمایت از بخش تولید با نگاه منصفانه و عادلانه فراهم شود.

وی خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت توزیع انرژی و همراهی مجلس شورای اسلامی در حمایت از بخش تولید شد و عنوان کرد: برخی از صنایع نیروگاه های خودتامین احداث کردند تا بتوانند بخشی از برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در حوزه توسعه صنعتی گفت: تمرکز ویژه بر «اقتصاد دریامحور» و «ایجاد توازن منطقه‌ای» در راستای تأکیدات رهبر شهید انقلاب، علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، بستری برای توزیع متوازن جمعیت و ایجاد اشتغال پایدار در سواحل جنوبی و شرقی کشور را فراهم می‌کند.