۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

حمله رژیم صهیونیستی به دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر

حمله رژیم صهیونیستی به دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر

نوشهر - یک دکل ارتباطی در شهرستان نوشهر مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: یک دکل ارتباطی مخابراتی امروز در ارتفاعات شهرستان نوشهر مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه این حمله خسارت جانی در پی نداشت، افزود: حمله به زیرساخت هایی که تأمین‌کننده نیازهای مردم‌ هستند نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است.

او با بیان اینکه تمام تلاش ما این است وقفه‌ای در امورات و خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود، گفت: نشست‌ها و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی هر روز در حال برگزاری است و همه دستگاه‌ها در آماده باش کامل هستند.

استاندار مازندران به شهروندان توصیه کرد در این شرایط خاص ضمن حفظ آرامش، اخبار را از مراجع و خبرگزاری‌های رسمی دریافت کنند و به شایعاتی که از شبکه‌ها و سایت‌های معاند مطرح می‌شود توجه نکنند.

