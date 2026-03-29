به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ستاد شرایط اضطراری هلالاحمر گفت: شهادت قائد و رهبر شهید ما، حادثه غمانگیزی بود. اما کار بسیار بزرگ و تأثیرگذار مجلس خبرگان رهبری در معرفی و تعیین رهبری جدید و سوم انقلاب، موجب شد مسیر انقلاب با قوت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. این مبارزه و پایمردی، نشانی از پایداری در این مسیر است.
وی افزود: رهبری شهید فرمودند «تا رسیدن به قله فاصلهای نداریم» ایالات متحده در هیچ جنگی، چنین ضربات مهلکی نخورده است. امروز نظام جمهوری اسلامی، پایدار و مقتدر در مقابل تمامی تهدیدات ایستاده و تنگه هرمز در کنترل کامل ما است. پیروزی ما در جنگ رمضان، ما را به قلهای که قائد شهید فرمودند، میرساند و این مهم را محقق میسازد.
شهریاری خاطرنشان کرد: ما امروز دست برتر منطقه هستیم. نگاه دنیا به جمهوری اسلامی تغییر کرده است. مردم با غیرت فراوان، خیابان و میدان را در اختیار دارند و این حضور، معادلات فنی دشمن را با چالشهای فراوان مواجهه ساخته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن قدردانی از راهبری و مدیریت جهادی و میدانی مدیران ارشد هلالاحمر در امر امدادرسانی در جنگ رمضان، گفت: امروز شاهد ایثار و جانفشانی مثالزدنی نیروهای جوان، داوطلب و بیادعای هلالاحمر در امدادرسانی و کمک به هموطنان هستیم. هلالاحمر همیشه ثابت کرده است، نقطه اتکا و آرامش مردم در شرایط سخت بوده است. در جنگ رمضان هم این موضوع با قوت بیشتری به چشم میآید.
وی اضافه کرد: رئیس جمعیت هلالاحمر، پیگیریهای فراوان در بحث بودجه هلالاحمر مرتبط با بیمه، خرید خودرو و تجهیزات برای امدادگران داشته است. تأثیر تحقق این پیگیریها، امروز در امدادرسانی به هنگام و ارزشمند نیروهای عملیاتی هلالاحمر، به خوبی مشهود است.
شهریاری خاطرنشان کرد: قطعاً همراهی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان با جمعیت هلالاحمر، به واسطه عملکرد قابل قبول و ارزشمند جمعیت هلالاحمر در حوزههای مختلف است. همچنان مجلس شورای اسلامی برای انجام وظیفه در کنار هلالاحمر حضور دارد.
نظر شما