کفاش: ۴۰۴۷ پرونده تخلف در تعزیرات خراسان شمالی رسیدگی شد

حمیدرضا کفاش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۴۷ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: از این تعداد، سه هزار و ۳۸۵ پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات، ۴۷ پرونده در بخش بهداشت و ۶۱۵ پرونده نیز در حوزه قاچاق بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تصریح کرد: در بخش محکومیت‌ها نیز بیش از ۹۵۳ میلیارد ریال حکم صادر شده است که سهم کالا و خدمات ۱۹۴ میلیارد ریال، بهداشت سه میلیارد و ۹۰ میلیون ریال و قاچاق ۷۵۶ میلیارد ریال بوده است.

کفاش با اشاره به اجرای ۳۸۸ گشت مشترک گفت: در این بازرسی‌ها که دو هزار و ۸۰ مورد انجام شد، ۶۰۱ واحد متخلف شناسایی و ۱۴۷۹ واحد بدون تخلف بودند.

وی بیشترین تخلفات مشاهده‌شده را عدم درج قیمت با هزار و ۱۴۷ فقره و گرانفروشی با ۶۹۷ فقره عنوان کرد و گفت: عدم صدور فاکتور، تقلب و کم‌فروشی از دیگر تخلفات شایع در سطح استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی همچنین از شناسایی ۳۷ فقره فروش کالای تاریخ مصرف گذشته، ۳۲ فقره نگهداری کالای قاچاق و ۲۶ فقره عدم انجام تعهدات در قبال مصرف‌کنندگان خبر داد.

کفاش بیان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و پیگیری لازم انجام شود.