توصیه به مسافران؛ بدون دارو بار سفر نبندید!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نکات مهم در هنگام سفر و مسافرت، توجه به نیازهای دارویی است. چه بسا افرادی که بار سفر طولانی مدت را بسته اند اما فراموش کرده اند داروهای ضروری را بردارند و همین موضوع به یک چالش بدل شده است.

اساسا تهیه بسته داروهای ضروری در سفر و مسافرت باید در فرهنگ سفر تعریف شود. زیرا این امکان وجود دارد که در طول سفر، عارضه ها و بیماری هایی گریبانگیر مسافران شود و دسترسی به درمانگاه و داروخانه نیز فراهم نباشد. لذا، لازم است که داروهای ضروری را همواره با خود داشته باشیم.

محمدرضا سمائی متخصص بهداشت محیط، با عنوان این مطلب که همراه داشتن برخی اقلام ضروری می‌تواند در مدیریت اولیه مشکلات گوارشی کمک‌ کننده باشد، گفت: از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به محلول خوراکی جبران‌ کننده املاح (ORS) برای پیشگیری از کم‌آبی بدن، داروهای ضداسهال مانند لوپرامید در موارد خاص، داروهای ضدتهوع، تب‌برهایی مانند استامینوفن و همچنین محلول‌ها یا ژل‌های ضدعفونی‌کننده دست اشاره کرد.

وی تأکید کرد: در صورت بروز اسهال شدید، تب بالا، وجود خون در مدفوع، استفراغ مداوم یا علائم کم‌آبی بدن، افراد باید در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند و از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری کنند.

در همین راستا، یسنا به منش کارشناس دفتر پایش فرآورده‌های سلامت‌محور سازمان غذا و دارو، با اشاره به اهمیت آمادگی دارویی در شرایط اضطراری و بحرانی جنگ، فهرستی از داروهای ضروری برای استفاده در کیف کمک‌های اولیه را معرفی کرد و گفت: داروهای مسکن، ضد درد و تب‌بر در صدر لیست داروهای ضروری برای روزهای سخت قرار دارند.

وی افزود: استامینوفن به اشکال دارویی مختلف شامل قطره، شربت، سوسپانسیون و شیاف برای نوزادان و کودکان، گزینه‌ای ایمن و مؤثر برای کنترل تب و درد در شرایط بحرانی است.

به منش ادامه داد: دوز مصرف استامینوفن در کودکان بر اساس وزن و شدت تب تعیین می‌شود و معمولاً هر ۴ تا ۶ ساعت قابل تکرار است. والدین می‌توانند برای اطلاع از مقدار دقیق مصرف، با پزشک، داروساز یا مرکز مشاوره دارویی ۱۹۰ تماس بگیرند.

وی افزود: برای کودکان با وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم، یک قرص ۳۲۵ میلی‌گرمی استامینوفن هر ۴ تا ۶ ساعت و برای بزرگسالان، یک قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی هر ۶ تا ۸ ساعت توصیه می‌شود.

این کارشناس دارویی اضافه کرد: در شرایط اضطراری و بحرانی، مدیریت دردهای ناگهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در موارد دندان‌درد یا دردهای دوران قاعدگی، مصرف کپسول مفنامیک اسید هر ۸ ساعت یک عدد می‌تواند تا زمان مراجعه به پزشک یا دندانپزشک، تسکین‌دهنده باشد.

وی گفت: ایبوپروفن با نام‌های تجاری بروفن و ژلوفن به صورت قرص، سوسپانسیون و کپسول ژلاتینی در دسترس است و برای کنترل درد و تب در شرایط بحرانی مؤثر عمل می‌کند. این دارو حتماً باید با معده پُر مصرف شود و تعیین دوز دقیق آن بر اساس سن و شدت علائم، نیازمند مشورت با متخصصان سلامت یا تماس با شماره ۱۹۰ است.