به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید کتابخانههای عمومی شهرستان گرمسار با حضور مدیرکل کتابخانههای استان سمنان و فرماندار شهرستان گرمسار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم ابراهیم مونسان، رئیس کتابخانههای شهرستان آرادان، با حفظ سمت به عنوان رئیس کتابخانههای عمومی شهرستان گرمسار منصوب و از خدمات حسن نورمحمدی رئیس سابق این اداره، تقدیر شد.
فرماندار گرمسار در این مراسم بر ضرورت تقویت و توسعه زیرساختهای فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان تأکید کرد.
علی همتی خواستار توجه بیشتر به ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی آحاد مردم به کتاب به خصوص در روستاها شد و افزود: ترویج کتابخوانی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای سطح آگاهی های جامعه در دستور کار قرار گیرد.
