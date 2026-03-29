به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار با حضور مدیرکل کتابخانه‌های استان سمنان و فرماندار شهرستان گرمسار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم ابراهیم مونسان، رئیس کتابخانه‌های شهرستان آرادان، با حفظ سمت به عنوان رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار منصوب و از خدمات حسن نورمحمدی رئیس سابق این اداره، تقدیر شد.

فرماندار گرمسار در این مراسم بر ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان تأکید کرد.

علی همتی خواستار توجه بیشتر به ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی آحاد مردم به کتاب به خصوص در روستاها شد و افزود: ترویج کتابخوانی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای سطح آگاهی های جامعه در دستور کار قرار گیرد.