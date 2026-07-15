به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گیلانغرب ظهر چهارشنبه به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور مسئولان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و اعضای انجمن برگزار شد.

در این نشست، داریوش تیموری با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخانه در ارتقای شاخص‌های فرهنگی جامعه، اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، باید در زمره مهم‌ترین اولویت‌های فرهنگی شهرستان قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف به‌ویژه نسل جوان در کتابخانه‌های عمومی را فراهم کنند و از ظرفیت این مراکز برای ارتقای آگاهی عمومی بهره بگیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گیلانغرب ادامه داد: اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت کتاب، علاوه بر افزایش سرانه مطالعه، می‌تواند نقش مؤثری در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان داشته باشد و آنان را به فعالیت‌های فرهنگی سازنده سوق دهد.

در پایان این جلسه، اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، حمایت از طرح‌های ترویج کتابخوانی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و پیگیری مستمر مصوبات انجمن برای توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی و تقویت فرهنگ مطالعه در گیلانغرب تأکید کردند.