به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان گیلانغرب ظهر چهارشنبه به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور مسئولان ادارهکل کتابخانههای عمومی استان و اعضای انجمن برگزار شد.
در این نشست، داریوش تیموری با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخانه در ارتقای شاخصهای فرهنگی جامعه، اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه، بهویژه در میان دانشآموزان و دانشجویان، باید در زمره مهمترین اولویتهای فرهنگی شهرستان قرار گیرد.
وی افزود: دستگاههای مسئول لازم است با برنامهریزی مناسب، زمینه حضور گستردهتر اقشار مختلف بهویژه نسل جوان در کتابخانههای عمومی را فراهم کنند و از ظرفیت این مراکز برای ارتقای آگاهی عمومی بهره بگیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گیلانغرب ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی با محوریت کتاب، علاوه بر افزایش سرانه مطالعه، میتواند نقش مؤثری در غنیسازی اوقات فراغت جوانان داشته باشد و آنان را به فعالیتهای فرهنگی سازنده سوق دهد.
در پایان این جلسه، اعضای انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی، حمایت از طرحهای ترویج کتابخوانی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و پیگیری مستمر مصوبات انجمن برای توسعه خدمات کتابخانههای عمومی و تقویت فرهنگ مطالعه در گیلانغرب تأکید کردند.
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