  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

بارندگی در آذربایجان شرقی تا هفته آینده ادامه دارد

تبریز-مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از ورود سامانه جدید بارشی به استان از فردا خبر داد و گفت:فعالیت این سامانه و ناپایداری جوی به صورت متناوب تا اویل هفته آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه موجب بارش باران، رعد و برق، بارش برف در مناطق سردسیرو ارتفاعات، مه گرفتگی و کولاک در گردنه ها می شود .

وی با اشاره به بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته، گفت: بیشترین بارندگی استان در این مدت از هریس به میزان ۱۷.۳ میلی متر گزارش شده است .

امیدفر با اعلام اینکه کمینه دمای استان در این مدت صفر درجه در هریس ثبت شده است، افزود: بیشینه دمای استان هم مربوط به خداافرین با ۱۷ درجه سانتی گراد بالای صفر بود .

وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته بین هفت تا ۹ درجه سانتی گراد بوده است .

کد مطلب 6786438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها