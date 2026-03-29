بارندگی در آذربایجان شرقی تا هفته آینده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه موجب بارش باران، رعد و برق، بارش برف در مناطق سردسیرو ارتفاعات، مه گرفتگی و کولاک در گردنه ها می شود .

وی با اشاره به بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته، گفت: بیشترین بارندگی استان در این مدت از هریس به میزان ۱۷.۳ میلی متر گزارش شده است .

امیدفر با اعلام اینکه کمینه دمای استان در این مدت صفر درجه در هریس ثبت شده است، افزود: بیشینه دمای استان هم مربوط به خداافرین با ۱۷ درجه سانتی گراد بالای صفر بود .

وی ادامه داد: دمای هوای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته بین هفت تا ۹ درجه سانتی گراد بوده است .