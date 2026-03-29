به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان کردستان با صدور اطلاعیهای از تجدید وقت رسیدگی به پروندههای قضایی در سطح استان خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط موجود و فعالیت واحدهای قضایی بهصورت ۲۰ درصد حضور فیزیکی و دورکاری، تمامی اوقات رسیدگی به پروندهها از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تا تاریخ ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵ لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ زمانهای جدید رسیدگی، متعاقباً از طریق ارسال پیامک به اصحاب پروندهها اطلاعرسانی خواهد شد و در این خصوص جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
دادگستری استان کردستان همچنین از شهروندان خواست از مراجعه حضوری به مراجع قضایی در تاریخهای اعلامشده خودداری کرده و اخبار و اطلاعیههای بعدی را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.
