۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

تجدید وقت رسیدگی پرونده‌های قضایی در کردستان تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

تجدید وقت رسیدگی پرونده‌های قضایی در کردستان تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

سنندج- دادگستری کل کردستان اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و فعالیت محدود واحدهای قضایی تمامی اوقات رسیدگی پرونده‌ها تا ۱۱ فروردین‌ماه تجدید و زمان جدید از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان کردستان با صدور اطلاعیه‌ای از تجدید وقت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سطح استان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط موجود و فعالیت واحدهای قضایی به‌صورت ۲۰ درصد حضور فیزیکی و دورکاری، تمامی اوقات رسیدگی به پرونده‌ها از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تا تاریخ ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ زمان‌های جدید رسیدگی، متعاقباً از طریق ارسال پیامک به اصحاب پرونده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد و در این خصوص جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

دادگستری استان کردستان همچنین از شهروندان خواست از مراجعه حضوری به مراجع قضایی در تاریخ‌های اعلام‌شده خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.

