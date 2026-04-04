به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیهای نحوه فعالیت حوزههای قضایی استان و وضعیت رسیدگی به پروندهها را تشریح کرد.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط موجود، فعالیت واحدهای قضایی استان بهصورت حضور ۲۰ درصدی قضات و کارکنان اداری انجام میشود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تجدید وقت شده و رسیدگی به زمان دیگری موکول خواهد شد.
اطلاعرسانی زمانهای جدید رسیدگی
دادگستری کردستان اعلام کرد: زمانهای جدید رسیدگی از طریق ارسال پیامک به اصحاب پرونده اطلاعرسانی میشود و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از هرگونه مراجعه حضوری به دادگستریهای سطح استان در تاریخهای تعیینشده خودداری کنند.
