به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت حوزه‌های قضایی استان و وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را تشریح کرد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط موجود، فعالیت واحدهای قضایی استان به‌صورت حضور ۲۰ درصدی قضات و کارکنان اداری انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تجدید وقت شده و رسیدگی به زمان دیگری موکول خواهد شد.

اطلاع‌رسانی زمان‌های جدید رسیدگی

دادگستری کردستان اعلام کرد: زمان‌های جدید رسیدگی از طریق ارسال پیامک به اصحاب پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از هرگونه مراجعه حضوری به دادگستری‌های سطح استان در تاریخ‌های تعیین‌شده خودداری کنند.