  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

تجدید اوقات رسیدگی پرونده‌ها در دادگستری کردستان تا پایان فروردین

سنندج- دادگستری کل کردستان اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود، فعالیت واحدهای قضایی به‌صورت محدود انجام شده و تمامی اوقات رسیدگی پرونده‌ها تا پایان فروردین‌ماه تجدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت حوزه‌های قضایی استان و وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را تشریح کرد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط موجود، فعالیت واحدهای قضایی استان به‌صورت حضور ۲۰ درصدی قضات و کارکنان اداری انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تجدید وقت شده و رسیدگی به زمان دیگری موکول خواهد شد.

اطلاع‌رسانی زمان‌های جدید رسیدگی

دادگستری کردستان اعلام کرد: زمان‌های جدید رسیدگی از طریق ارسال پیامک به اصحاب پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از هرگونه مراجعه حضوری به دادگستری‌های سطح استان در تاریخ‌های تعیین‌شده خودداری کنند.

کد مطلب 6791693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها