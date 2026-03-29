مدیرعامل پرسپولیس: منتظر تصمیم فدراسیون برای ادامه لیگ برتر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص جلسه امروز در سازمان لیگ برای برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر با حضور مدیران فدراسیون فوتبال گفت: باتوجهبه مواردی که در روزهای گذشته باشگاه پرسپولیس با دوستان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جلساتی را برگزار کرده بودیم این جلسات منتج به این جلسه شد تا امروز با آقایان تاج و بهاروند و مدیرعامل باشگاه استقلال جلسه برگزار کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص نحوه ادامه برگزاری لیگ، همه دوستان به برگزاری لیگ تأکید دارند تا مسابقات به پایان برسد. تماسهایی با وزارت ورزش انجام شده و قرار است دوستان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره زمان و نحوه برگزاری مسابقات تصمیمگیری نمایند. دغدغههای مختلفی البته در این باره وجود داشت. درباره قراردادهای بازیکنان خارجی هم صحبت شد.
مدیرعامل پرسپولیس تصریح کرد: فکر میکنم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به یک خرد جمعی خوبی خواهند رسید و این موضوع اطلاعرسانی میشود که مسابقات به چه شکلی و از چه زمانی برگزار میشود.
حدادی افزود: بازیکنان پرسپولیس پیگیر برگزاری بازیهای لیگ هستند و میخواهند بدانند که مسابقات چطور برگزار میشود. آنها بیصبرانه منتظر شروع مسابقات هستند. باشگاهها پیشنهاد خود را برای برگزاری مسابقات چه بهصورت متمرکز و چه بهصورت استانی ارائه کردند و قرار است در این زمینه بررسیهایی در خصوص زمین مسابقات و زمین تمرین بررسی شود. انشاالله که بهترین تصمیم دراینخصوص اخذ میشود.
