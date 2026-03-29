انسجام مدیریتی رمز موفقیت اقتصادی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعدازظهر یکشنبه در دیدار با بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر اظهار کرد: حوادث و اتفاقاتی که پشت سر گذاشتیم، احساسات متراکم و متناقضی را در جامعه ایجاد کرد اما ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که از این فراز و نشیبها عبور میکنند.
وی با تسلیت شهادت قائد عظیم الشان امت اسلام حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و جمعی از فرماندهان و مردم در حوادث اخیر افزود: با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم، بسیاری از نگرانیها کاهش یافته و امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند و ما نیز در جایگاه خود بتوانیم گامی در مسیر رضایتمندی مردم برداریم.
تحقق دستاوردهای اقتصادی با انسجام مدیریتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد اقتصادی استان در سال گذشته گفت: اگر بخواهیم تصویری کلی از سال گذشته ارائه دهیم باید بگوییم که با وجود برخی مشکلات و شرایط خاص کشور، سال نسبتا موفقی برای استان بود.
ذاکریان با اشاره به نگاه اقتصادی استاندار ادامه داد: این موفقیتها حاصل پیگیری ها و تلاش مستمر استاندار و انسجام و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی استان بود که توانست زمینه تحقق برخی اهدافی را فراهم کند که در گذشته بیشتر در حد آرزو به نظر میرسید.
وی یکی از این رویدادهای مهم را برگزاری نمایشگاه بین المللی اقتصادی ایران و افغانستان در خراسان جنوبی دانست و افزود: این نمایشگاه نخستین تجربه استان در برگزاری یک رویداد بینالمللی اقتصادی بود که گام مهمی برای ایجاد ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری به شمار میرود.
به گفته وی، صدور مجوزهای متعدد سرمایهگذاری و ایجاد بستر ارتباطی میان فعالان اقتصادی دو کشور از جمله نتایج این رویداد بوده است.
رکورد کمسابقه خراسان جنوبی در کنترل تورم و بیکاری
ذاکریان با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: برای نخستین بار در دهههای اخیر خراسان جنوبی پایینترین نرخ تورم کشور را تجربه کرد و مهمتر اینکه توانست این جایگاه را برای هفت ماه متوالی حفظ کند.
وی بیان کرد: مدیریت تورم در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد مواجه است کار سادهای نیست و هنر مدیریت اقتصادی این است که در چنین شرایطی استان در بهترین موقعیت ممکن قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به وضعیت بیکاری در استان اشاره کرد و گفت: در فصل بهار پایینترین نرخ بیکاری کشور مربوط به خراسان جنوبی بود و اگرچه در تابستان به دلیل شرایط فصلی تغییراتی ایجاد شد، اما در پاییز دوباره استان به جمع استانهای دارای کمترین نرخ بیکاری بازگشت.
ذاکریان افزود: در اقتصاد کلان معمولا کنترل همزمان تورم و بیکاری بسیار دشوار است و اغلب یکی به قیمت افزایش دیگری منجر میشود، اما در مقیاس استانی توانستیم این دو شاخص را به شکل همزمان مدیریت کنیم که نتیجه تلاش مجموعه مدیریتی استان و همراهی بخش خصوصی بوده است.
رشد سرمایهگذاری و تقویت امنیت اقتصادی استان
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایهگذاری گفت: گزارش عملکرد سرمایهگذاری خارجی استان به رئیسجمهور ارائه شد که مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای خارجی استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده و نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر متصل به شبکه در استان با سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده است که اقدامی عملی به منظورخنثی سازی تحریم های ظالمانه و در راستای تسریع در رفع ناترازی انرژی به شمار می رود
ذاکریان با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایهگذاری در استان گفت: بر اساس آخرین ارزیابیها، خراسان جنوبی رتبه چهارم امنیت سرمایهگذاری کشور را حفظ کرده است و این موضوع یکی از مزیتهای مهم استان برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار میرود.
وی همچنین به تحقق ۹۱.۸ درصدی درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته از مجموع چهار هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده، حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شد که در عین حال تلاش کردیم فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی وارد نشود تا اشتغال موجود حفظ شود.
ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و عمرانی به دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: این اعتبارات در اختیار حدود ۹۸ دستگاه اجرایی، شهرداریها و نهادهای مختلف قرار گرفت.
