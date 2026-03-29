معاون رئیس جمهور دستور حل مشکلات ناشی از آبگرفتگی اندیمشک را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف ، در ادامه پیگیریهای مستمر دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی، در تماس تلفنی با استاندار خوزستان، آخرین وضعیت خدمترسانی به مردم این استان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با استاندار خوزستان گزارشی از اقدامات انجامشده در ایام نوروز و شرایط جنگی در این استان را دریافت کرد.
وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات مردم، دستورات لازم را برای حل مسائل ناشی از سیل در اندیمشک و همچنین ارتقای خدمات درمانی در این منطقه را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به آسیب واردشده به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در پی حملات دشمن، بر لزوم تسریع در بازسازی، تجهیز و تداوم ارائه خدمات درمانی به مردم تاکید کرد.
عارف بر ضرورت هماهنگی و برنامهریزی دقیق استانداری با دستگاههای اجرایی، نهادهای امدادی و گروههای جهادی و مردمی برای تسریع در حل مشکلات و بهبود روند خدمترسانی تاکید کرد.
وی یادآور شد: خدمترسانی موثر و بیوقفه به مردم در شرایط کنونی، اولویت اصلی دولت است و باید با همافزایی همه ظرفیتها، مشکلات مردم در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان گزارشی از وضعیت مطلوب مرزهای استان ، پایان دفع آب های سطحی در اندیمشک، بازگشت بیمارستان امام علی به فرآیند خدمات رسانی و همچنین فعالیت پایانه های مرزی چذابه و شلمچه ارائه کرد.
