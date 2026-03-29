به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه روز یکشنبه ۹ فروردین‌ماه در بازدید از بازار شهر ایلام و مراکز عرضه میوه شب عید، از تشدید نظارت‌ها و رصد مستمر بازار در سال جدید خبر داد.

وی با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت میوه شب عید، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد، قیمت پرتقال ۵۵ هزار تومان و سیب ۳۵ هزار تومان تعیین شده و عرضه این اقلام در مراکز منتخب در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ایجاد نظارت سیستم‌مند بر بازار در دستور کار قرار گرفته است، افزود: برای پوشش کامل شهرستان‌ها، ۱۲ تیم بازرسی متشکل از مدیران ستادی استانداری و مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است تا علاوه بر رصد وضعیت بازار، دیدگاه‌ها و مطالبات مردم را نیز از نزدیک بررسی کنند.

استاندار ایلام تصریح کرد: حوزه فعالیت این تیم‌ها تنها محدود به بازار نیست و موضوعاتی مانند سوخت، نان، آرد و سایر بخش‌های مرتبط با معیشت مردم نیز زیر پوشش نظارت قرار گرفته است. همچنین عملکرد خودِ تیم‌های بازرسی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا نظارت دقیق و مؤثر باشد.

کرمی با تأکید بر اینکه مسئولان استان به‌صورت میدانی در حال بررسی شرایط هستند، گفت: فرمانداران و دستگاه‌های متولی نیز با حضور مستمر در سطح شهرها و ملاقات چهره‌به‌چهره با مردم، دغدغه‌ها و مشکلات آنان را احصا و پیگیری می‌کنند.

وی وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در حوزه ذخیره‌سازی و توزیع اقلام ضروری هیچ مشکلی وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم به‌موقع تأمین و عرضه شده است.

کرمی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آرد اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر، مقداری آرد مناسبتی میان نانوایی‌ها توزیع شد و آمادگی داریم در صورت نیاز، توزیع آرد و سایر اقلام اساسی را افزایش دهیم.

استاندار ایلام افزود: تیم‌های نظارتی به‌صورت ۲۴ ساعته در شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان حضور دارند و روند بازرسی در همه نقاط به‌طور مستمر ادامه دارد.

وی حضور مردم در سطح شهر طی هفته‌های اخیر را ارزشمند خواند و گفت: مردم استان با حضور فعال خود در میدان‌ها و معابر، نشان داده‌اند نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی حساس هستند و این همراهی، نقشه‌های بدخواهان را خنثی کرده است.