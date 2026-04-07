۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

فرماندار هرسین: بازار هرسین در آرامش است و کالاهای اساسی تأمین شده‌اند

کرمانشاه - فرماندار هرسین از حاکم بودن آرامش در بازار این شهرستان خبر داد و گفت: با برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار و نظارت دستگاه‌های مسئول، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شده است.

جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح شهرستان، جلسات تنظیم بازار و همچنین کارگروه پایش آرد، نان و گندم به‌صورت مستمر برگزار می‌شود تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به شکل دقیق مدیریت شود.

وی افزود: در حال حاضر فضای آرامی بر بازار شهرستان هرسین حاکم است و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی در سطح بازار عرضه می‌شود.

فرماندار هرسین با اشاره به نظارت مستمر بر بازار گفت: بازدیدها و نظارت‌ها به‌طور مکرر و به‌صورت مشترک توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است تا از روند تأمین و توزیع کالاها اطمینان حاصل شود.

حیدری تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه شهرستان با موضوع نگران‌کننده‌ای در زمینه تأمین کالاهای اساسی مواجه نیستیم و روند مدیریت بازار به‌طور مستمر در حال پیگیری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رصد مداوم بازار و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تلاش می‌کنیم خللی در روند خدمات‌رسانی عمومی در سطح شهرستان ایجاد نشود.

کد مطلب 6793941

