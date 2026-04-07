جهانبخش حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده در سطح شهرستان، جلسات تنظیم بازار و همچنین کارگروه پایش آرد، نان و گندم بهصورت مستمر برگزار میشود تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به شکل دقیق مدیریت شود.
وی افزود: در حال حاضر فضای آرامی بر بازار شهرستان هرسین حاکم است و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی در سطح بازار عرضه میشود.
فرماندار هرسین با اشاره به نظارت مستمر بر بازار گفت: بازدیدها و نظارتها بهطور مکرر و بهصورت مشترک توسط دستگاههای مسئول در حال انجام است تا از روند تأمین و توزیع کالاها اطمینان حاصل شود.
حیدری تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه شهرستان با موضوع نگرانکنندهای در زمینه تأمین کالاهای اساسی مواجه نیستیم و روند مدیریت بازار بهطور مستمر در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با رصد مداوم بازار و تأمین بهموقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تلاش میکنیم خللی در روند خدماترسانی عمومی در سطح شهرستان ایجاد نشود.
