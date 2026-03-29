به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، با تسلیت وقایع اخیر و شهادت قائد امت اسلام حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و جمعی از هموطنان، اظهار کرد: آنچه در حوادث اخیر رخ داد، خارج از تمامی موازین انسانی، اخلاقی و حتی قواعد بین‌المللی بود و جنایتی آشکار از سوی رژیم‌های استکباری به شمار می‌رود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، با اتکا به ایمان و روحیه ایثار، از آرمان‌های خود دفاع کرده و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر ادامه داد: علی‌رغم فشارها و تهدیدات، انسجام و همبستگی ملی شکل گرفته، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از بحران‌هاست که باید به‌درستی حفظ و تقویت شود.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات استاندار خراسان جنوبی و مدیران اجرایی استان گفت: تحرک، پویایی و تلاش‌های صورت‌گرفته در سطح مدیریت استان قابل تحسین است و موجب شده بسیاری از موضوعاتی که پیش‌تر در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار داشت، به‌صورت پیش‌دستانه پیگیری و مدیریت شود.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اقتصادی، از جمله بهبود شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، اشتغال و نیز پیگیری سرمایه‌گذاری‌ها، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در استان است، هرچند تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد اما وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی می‌شود.

بازرس کل استان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی، یک ضرورت است و این دو رویکرد نه‌تنها منافاتی با یکدیگر ندارند، بلکه می‌توانند مکمل هم باشند.

رحیمی همچنین به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: با وجود نگرانی‌های ابتدایی، همراهی مردم و مدیریت مناسب دستگاه‌ها باعث شد تبعات این تصمیم تا حد زیادی کنترل شود، هرچند همچنان معیشت مردم نیازمند توجه جدی است.

وی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس خاطرنشان کرد: در تمامی مقاطع، این مردم بوده‌اند که با درک شرایط و همراهی با نظام، زمینه‌ساز عبور از بحران‌ها شده‌اند و باید قدردان این همراهی بود.

بازرس کل خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، همه مدیران باید با روحیه‌ای جهادی و خدمت مضاعف، در جهت جلب رضایت مردم تلاش کنند.

رحیمی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در شرایط فعلی، حمایت از دستگاه‌های اجرایی در کنار نظارت است، افزود: در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با اقتضائات همان شرایط انجام شود و مجموعه‌های نظارتی نیز در این مسیر همراه مدیران خواهند بود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر و تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی گفت: تحقق شعار سال از برنامه‌های اصلی نظارتی سازمان بازرسی است و این موضوع به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

بازرس کل استان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در سایه مؤلفه‌هایی مهم محقق می‌شود، تصریح کرد: دو رکن اساسی «وحدت ملی» و «امنیت» بستر تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و بدون این مؤلفه‌ها، دستیابی به اهداف اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحیمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه این دستگاه، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، سال جدید با گشایش در حوزه‌های مختلف برای کشور و استان همراه باشد.