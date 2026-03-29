راهکار تحقق رونق اقتصادی، تقویت وحدت و امنیت ملی است

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1405، گفت: رهبر معظم انقلاب، شعار "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" را برای سال جاری نامگذاری کردند و تأکید داشتند که یکی از روزنه‌های امید دشمن، ضعف اقتصادی کشور است. بر این اساس، ما باید در شرایط موجود به فکر معیشت مردم و تأمین رفاه آن‌ها باشیم.

آزادی‌خواه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این پیام به توانمندی‌های کشور اشاره کردند و بر حماسه حضور مردم تأکید داشتند. بر این اساس، حضور مردم در صحنه باید به عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به دو اصل مهم که مقام معظم رهبری در پیوند با اقتصاد مقاومتی ذکر کردند اشاره کرد و گفت: طبق فرمایش ایشان، اقتصاد مقاومتی در سایه دو مولفه مهم، یعنی وحدت ملی و امنیت ملی، میسر می‌شود. اگر ما بتوانیم این وحدت را حفظ کنیم، در این صورت امنیت ملی کشور نیز تقویت خواهد شد. بدون شک، این دو گزاره به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منتهی خواهد شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به حوادث اخیر و فضای وحدت‌آفرین ایجاد شده در کشور، اظهار کرد: در پی تجاوز دشمن به کشورمان، مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور چشمگیری دارند که این حضور، دشمن‌شکن است و کمر استکبار را خرد کرده است.

وی ادامه داد: این حضور مردم در سایه وحدت و یکدلی بوده است و قطعاً همین وحدت ملی، امنیت و ثبات را در کشور به همراه خواهد داشت.

آزادی‌خواه در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم وحدت ملی و امنیت کشور را تقویت کنیم، به راحتی می‌توانیم به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم و به اقتصاد مقاومتی که محور آن تأمین معیشت مردم است، دست یابیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین، با توجه به تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا، باید با استفاده از فرصت‌های جدید، از جمله اقتصاد دریامحور، به سمت تأمین رونق اقتصادی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: از تنگه هرمز می‌توان برای رونق اقتصادی بهره‌برداری کرد. این دیدگاه نوین و تحولی که در منطقه ایجاد می‌شود، می‌تواند به یک مدل جدید اقتصادی برای کشور تبدیل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت همبستگی در کشور، گفت: اگر همه 90 میلیون نفر ایرانی تبدیل به یک صخره سخت در برابر دشمنان شویم، قطعاً می‌توانیم شرایط خوبی برای کشور رقم بزنیم و به یک آینده روشن دست پیدا کنیم.