۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

سوادکوهی: رضایتمندی مردم محور مدیریت در مازندران است

ساری - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر همدلی میان ارکان مدیریتی استان، رضایتمندی مردم را مهم‌ترین اولویت مدیران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر یکشنبه در جلسه قرارگاه مدیریت محله‌محور با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان مازندران اظهار کرد: امروز در استانی زندگی می‌کنیم که استاندار آن از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و از نیروهای خدوم جبهه مقاومت است و سال‌ها در مسیر خدمت به نظام اسلامی فعالیت داشته است.

وی افزود: همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات، مجموعه دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین استان با همدلی و هماهنگی در حال تلاش هستند تا امنیت، آرامش و آسایش مردم و میهمانان فراهم شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه رضایتمندی مردم محور اصلی مدیریت استان است، تصریح کرد: تأکید استاندار مازندران به مجموعه مدیریتی استان همواره بر جلب رضایت مردم بوده و خدمتگزاری صادقانه به مردم به‌عنوان یک اصل اساسی در دستور کار مدیران قرار دارد.

سوادکوهی با اشاره به رویکرد مدیریتی استاندار مازندران در قبال مردم افزود: مسئولان در نظام اسلامی هیچ شأن و جایگاهی جز خدمت صادقانه به مردم ندارند و همه مدیران باید خود را خادم مردم بدانند و با روحیه تواضع و مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان اظهار داشت: هرچه داریم از شهدا و خانواده‌های معزز آنان است و خدمت به این خانواده‌های بزرگوار در حقیقت خدمت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در ادامه بر ضرورت تقویت همدلی در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: وفاق و انسجام در سطح استان خط قرمز مدیریت ارشد استان است و انتظار می‌رود فرمانداران، فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی با هماهنگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام بردارند.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و افزود: گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی و نیروهای مردمی از ظرفیت‌های ارزشمند استان هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت خدمات‌رسانی استفاده شود.

سوادکوهی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مازندران سطح مطلوبی از همدلی، همبستگی و همکاری میان مسئولان و مردم برقرار است و این همگرایی زمینه‌ساز ارتقای خدمت‌رسانی خواهد بود.

کد مطلب 6786573

