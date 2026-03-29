سوادکوهی: رضایتمندی مردم محور مدیریت در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر یکشنبه در جلسه قرارگاه مدیریت محلهمحور با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی استان مازندران اظهار کرد: امروز در استانی زندگی میکنیم که استاندار آن از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و از نیروهای خدوم جبهه مقاومت است و سالها در مسیر خدمت به نظام اسلامی فعالیت داشته است.
وی افزود: همچنین نماینده ولیفقیه در استان، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات، مجموعه دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین استان با همدلی و هماهنگی در حال تلاش هستند تا امنیت، آرامش و آسایش مردم و میهمانان فراهم شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه رضایتمندی مردم محور اصلی مدیریت استان است، تصریح کرد: تأکید استاندار مازندران به مجموعه مدیریتی استان همواره بر جلب رضایت مردم بوده و خدمتگزاری صادقانه به مردم بهعنوان یک اصل اساسی در دستور کار مدیران قرار دارد.
سوادکوهی با اشاره به رویکرد مدیریتی استاندار مازندران در قبال مردم افزود: مسئولان در نظام اسلامی هیچ شأن و جایگاهی جز خدمت صادقانه به مردم ندارند و همه مدیران باید خود را خادم مردم بدانند و با روحیه تواضع و مسئولیتپذیری برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خانوادههای آنان اظهار داشت: هرچه داریم از شهدا و خانوادههای معزز آنان است و خدمت به این خانوادههای بزرگوار در حقیقت خدمت به ارزشهای والای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در ادامه بر ضرورت تقویت همدلی در شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: وفاق و انسجام در سطح استان خط قرمز مدیریت ارشد استان است و انتظار میرود فرمانداران، فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی با هماهنگی کامل در مسیر خدمترسانی به مردم گام بردارند.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد و افزود: گروههای جهادی، هیئات مذهبی و نیروهای مردمی از ظرفیتهای ارزشمند استان هستند و باید از این ظرفیتها برای تقویت خدماترسانی استفاده شود.
سوادکوهی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مازندران سطح مطلوبی از همدلی، همبستگی و همکاری میان مسئولان و مردم برقرار است و این همگرایی زمینهساز ارتقای خدمترسانی خواهد بود.
نظر شما