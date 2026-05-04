سرهنگ عباس زورمند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی بدون منت به مردم، اظهار داشت: مسئولان محترم باید بدانند که حضور در محل کار و ادارات، به‌معنای انجام نوکری برای مردم است.

وی با اشاره به جلسه پیشین فرماندهان استان تهران با شهید سردار سلامی، افزود: سال گذشته و تقریباً ۲۰ روز پیش از «جنگ ۱۲ روزه»، در جلسه‌ای که با فرماندهان شهرستان‌ها برگزار شد، تأکید گردید که فرماندهان سپاه و مسئولان شهرها باید در مسیر خدمت‌رسانی و مخلصی برای مردم گام بردارند؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون ملت بزرگ ایران است.

فرمانده سپاه ملارد در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان، علیرغم وجود شرایط جنگی، فشارهای کاری و مسائل متعدد ناشی از مدیریت ادارات، با دقت و اهتمام کامل نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند، حتی اگر اداره‌ای قادر به حل مشکل مراجعه‌کننده نباشد، موظف است وی را راهنمایی کرده و به اداره صاحب‌صلاحیت ارجاع دهد و از پاسخ‌های مبهم و سرگردان‌کننده اجتناب ورزد.