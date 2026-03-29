به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه ضوابط و شرایط فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی که پس از مشورت با معاونان آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، روز یک شنبه نهم فروردین ماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، بر ضرورت استمرار آموزش برای قوام و پاسخگویی نظام خدمات سلامت تأکید شده است.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

۱. استمرار آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی امری ضروری برای قوام و پاسخگویی نظام خدمات سلامت کشور است و بایستی با در نظر گرفتن ایمنی و سلامت اساتید و دانشجویان بر حسب شرایط و اقتضانات محیطی به هر نحو ممکن محقق گردد. در این راستا اصول و قواعد یکسانی در سراسر دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته می شود اما تشخیص مصادیق و تدوین برنامه برای تحقق اصول بر عهده معاونین محترم آموزشی است و حسب شرایط دانشگاهها می تواند متفاوت

باشد. بدیهی است تبادل تجارب و همکاری بین دانشگاهها به خصوص در درون کلان مناطق آمایشی

کمک شایانی به غنای برنامه ها خواهد کرد. استمرار آموزش دروس نظری با استفاده از ظرفیت آیین نامه آموزش ترکیبی به صورت مجازی همراه با در نظر گرفتن آزمونک کوییز های نمره دار برای تداوم یاد گیری دانشجویان و کاهش سهم آزمون پایان ترم در نمره نهایی دانشجو مورد تاکید است. اشتراک محتوای آموزشی تهیه شده بین دانشگاهها امری پسندیده است و این معاونت در مراحل بعدی از دانشگاهها و اساتیدی که محتوای آموزشی دروس نظری خود را در اختیار دانشجویان سایر دانشگاهها قرار داده اند، حسب ارزیابی کمیت و کیفیت استفاده به شیوه مناسبی قدردانی خواهد نمود.

۳. آموزش دروس عملی و کارآموزی به شیوه غیر حضوری و مجازی با توجه به فقدان شبیه سازهای مناسب برای فضای مجازی مورد تایید نیست. لذا دانشگاهها بایستی با در نظر گرفتن شرایط خاص هر دانشگاه و رشته تحصیلی برنامه ریزی لازم برای حضور دانشجویان در کلاسهای عملی ) به صورت فشرده یا گسترده در طول ترم حسب مورد و با رعایت سقف ساعات هر واحد درسی یا تعویق آموزش عملی و کارآموزی تا مهیا شدن شرایط حضور دانشجویان را انجام داده و موارد را به نحو مناسب به دانشجویان رشته های مختلف اعلام نمایند. بدیهی است استفاده از فضای مجازی برای ترمیم و تکمیل آموزش حضوری ( به خصوص مواردی که به علت شرایط خاص عرصه های آموزش مجال مشاهده آن در دوره کارآموزی فراهم نشده است امری پسندیده و قابل تقدیر به شمار می رود. همچنین توصیه می شود معاونین محترم آموزشی در صدد یافتن و استفاده از عرصه های جدید آموزشی متناسب با کوریکولوم هر رشته درمانگاهها، کلینیک ویژه بخشهای مناسب از بیمارستانهای فعال مراکز خدمات جامع سلامت ... با توجه به گستردگی نظام ارائه خدمت تحت پوشش هر دانشگاه باشند.

۴. آموزش دوره های کارورزی رشته های مختلف در عرصه های خدمت همچون گذشته ادامه می یابد. تصمیم گیری در مورد نحوه حضور کارورزان ( حضور روزانه یا حضور در قالب کشیک مشابه ایام تعطیل بر حسب شرایط محیط کارورزی بر عهده دانشگاه و گروه آموزشی ذیربط است.

۵. دانشجویانی که آمادگی ادامه تحصیل در ترم جاری و حضور در محل آموزش را ندارند بایستی

درخواست مرخصی برای یک نیمسال بدون احتساب در سنوات را به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه نمایند.

۶. مرخصی کارورزان بیش از مدت مقرر در آیین نامه کارورزی صرفا در صورت ارائه دلایل موجه و موافقت دانشکده محل تحصیل امکان‌پذیر خواهد بود.

۷. توصیه می شود برای کاهش دغدغه خانواده های محترم و کمک به حضور دانشجویان در برنامه های آموزشی معاونین محترم آموزشی دانشگاهها حتی المقدور مهمانی دانشجویان ( و کارورزان در دانشگاههای محل زندگی خانواده تسهیل فرمایند و دانشجویان غیر شهریه پرداز را در شرایط اضطرار کنونی از پرداخت شهریه معاف نمایند. برای تسهیل این امر دانشگاهها می توانند از سامانه کشوری نقل و انتقال و مهمانی استفاده نمایند. هرچند استفاده از سامانه در این شرایط الزامی نیست.

۸. همان گونه که در بخشنامه های قبلی تاکید شده است. با توجه به فقدان زیرساخت

های لازم برای احراز هویت دانشجویان و کنترل امنیت آزمون برگزاری آزمونهای پایان دوره به صورت مجازی مورد تایید نیست. اتخاذ تصمیم در خصوص زمان و مکان برگزاری حضوری امتحانات با تشخیص و تصویب شورای آموزشی دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خواهد بود. توصیه می شود برنامه ریزی

آزمونهای حضوری با مشارکت فعال نمایندگان دانشجویان صورت گیرد.

۹. دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ واحد پایان نامه اخذ نموده اند، لیکن با توجه به شرایط فعلی کشور امکان انجام فعالیتهای پایان نامه برای دانشجویان میسر نبوده است، می توانند درخواست مرخصی را برای نیمسال جاری به گروه آموزشی ارائه دهند که در صورت موافقت استاد راهنما و موافقت شورای آموزش تحصیلات تکمیلیدانشگاه این نیمسال به صورت مرخصی بدون احتساب در سنوات برای دانشجو محاسبه گردد.

۱۰ توصیه می شود معاونین محترم آموزشی دانشگاهها در تعامل با معاونین محترم تحقیقات و فناوری برای تسهیل در دفاع از پایان نامه دانشجویانی که مراحل انجام پایان نامه را به طور کامل طی کرده و آمادگی دفاع دارند در قالب جلسات دفاع حضوری یا مجازی اقدام فرمایند. به خصوص بازنگری پیش شرطهای دانشگاهها برای دفاع از پایان نامه که فراتر از آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و مصوبات کشوری است و در شرایط عادی موجب ارتقای سطح عملکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی می شود ضروری به نظر می رسد. این امر به خصوص در برنامه های آموزشی دکترای عمومی و دستیاری تخصصی رشته پزشکی اهمیت مضاعف دارد.