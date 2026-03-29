خروش مردم بیرجند در آغوش جهاد؛ حکایت ایستادگی برای وطن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، رقیه رحمتی‌راد: همه چیز با اعلام بمباران بیت رهبری شروع شد... ساعت حوالی ۹ روز شنبه ۹ اسفند ماه سال‌ ۱۴۰۴ بود که حمله ناجوانمردانه اسرائیل درست در وسط مذاکرات ایران و آمریکا، دل شهروندان را رنجور کرد.

شهادت رهبر فرزانه انقلاب و تعدادی از فرماندهان، آسمانی شدن بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دبستانی میناب و شهادت صدها هم‌وطن، بزرگ‌ترین داغی بود که هنوز بر قلوب‌مان سنگینی می‌کند.

و اما پاسخ متقابل و کوبنده رزمندگان اسلام در کنار مراسم‌های خیابانی خون‌خواهی رهبر شهید، پای مردم را به خیابان‌ها باز کرد. چندی نگذشت که انتخاب حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، خروشی دیگر به تداوم موج مردمی در میادین و تجمعات شبانه بخشید.

خیابان‌ها خالی نشد

حالا ۳۰ روز از جنگ می‌گذرد و مردم پا به پای مسئولان در خیابان‌ها جهاد می‌کنند. حضوری که اگر نبود، تاکنون عده‌ای فریب‌خورده و وطن‌فروش در مبادی و خیابان‌های خالی جولان می‌دادند.

این مردم راه حقیقت را به درستی درک کرده و در کوران این حوادث، با دل‌هایی ستبرتر از فولاد و نگاهی روشن‌تر از صبح، در مسیر حقیقت ایستاده‌اند.

این روزها، هر کوچه و خیابان به صحنه‌ای از آگاهی و همدلی تبدیل شده است. مردمی که پیش‌تر شاید دغدغه‌های روزمره آنان را از یکدیگر جدا می‌کرد، اکنون چون حلقه‌های زنجیری از ایثار، به هم پیوسته‌اند.

چنین حضور آگاهانه‌ای نشان می‌دهد که ملت، فراتر از روایت‌های تبلیغاتی و فریب‌های رسانه‌ای، خود حقیقت را لمس کرده‌اند. آنان می دانند که پاسداری از امنیت، نه فقط وظیفه‌ای نظامی، بلکه تعهدی اخلاقی و انسانی است.

مردمی که در زیر بار گلوله و آوار، چراغ ایمان را خاموش نکرده‌اند، در واقع ققنوس‌هایی‌اند که از میان خاکسترهای حادثه، شکوه تازه‌ای می‌زایند.

حال و هوای بیرجندی‌ها

آری، این شب‌ها، میدان شهید خامنه‌ای بیرجند همانند دیگر شهرها حال و هوای دیگری دارد. حالا این میدان قدم‌های حماسی مردمی را به خوبی می‌شناسد چراکه هر شب فرش پای افرادی می‌شود که برای دفاع از وطن‌ دژ می‌بندند.

با صلابت قدم برمی‌دارند تا مبادا سستی اراده‌ها، باریکه حضور وطن‌فروشان را باز کند. شعارها کوبنده و فریادها دشمن‌شکن است. کوچک و بزرگ می‌آیند.

صدای همدلی در میان جمع می‌پیچد. کسی از سختی‌ها نمی‌گوید، همه از امید و ایستادگی حرف می‌زنند. شهر پر از شور است، اما آرامشی عجیب هم در دل‌ها موج می‌زند، آرامشی که از ایمان و اتحاد مردم می‌آید.

قلم عاجز از وصف همدلی‌ها

هم‌قدم با مردم و هم‌صدا با فریادهایشان پا در میدان شهید خامنه‌ای می‌گذارم. همان میعادگاه همیشگی... جایی که عطر غیرت در هوا پیچیده و اتحاد، چون ریسمانی ناگسستنی، دل‌ها را به هم گره زده است.

همه آمده‌اند تا بگویند که در این سرزمین، همبستگی حرف اول را می‌زند. نور امید در چشمانشان می‌درخشد و شعارها، چون پتک، بر دل دشمنان فرود می‌آید. اینجا، میدان ایستادگی است، میدان عشق، میدان مردم... .

سرودها که در فضا می‌پیچد، گویی روح خاک وطن از اعماق تاریخ برخاسته است. فریادهای "حیدر حیدر یا حیدر" رگ‌های دلم را بیدار می‌کند و غروری بی‌بدیل چون موجی خروشان در جانم می‌پیچد.

اشک‌ها آرام، بی‌دعوت، بر گونه‌ام می‌لغزند... نه از اندوه، که از شکوه احساس. این اشک‌ها، شهادت دلی است که به ریشه‌هایش می‌بالد، به مردمی که همیشه ایستاده‌اند، به سرزمینی که نامش با غیرت آمیخته است.

حضور در خیابان جهاد است

مادر، فرزند خردسالش را در بغل گرفته و آرام اما با صلابت، فریاد "مرگ بر آمریکا" سر می‌دهد. حضور شبانه در خیابان‌ها را جهاد می‌داند و می‌افزاید: دشمن برای تضعیف روحیه مردم تلاش زیادی کرده اما نمی‌داند این ملت، حسینی هستند.

وی با بیان اینکه تا جان در بدن دارم، پشت نظام و رهبرم ایستاده‌ام، می‌گوید: از رزمندگان اسلامی می‌خواهیم تا پیروزی مطلق علیه باطل بجنگند و نگذارند خون هم‌طنانمان بر زمین بماند.

این بانوی بیرجندی ادامه می‌دهد: ما نیز میدان را خالی نخواهیم کرد و همواره گوش به فرمان هستیم تا بگوییم راه شهدا ادامه دارد.

پسرش را بر دوش گذاشته تا میان همهمه جمعیت گم نشود. پرچم در یک دست دارد و کوبنده حیدر حیدر می‌گوید.

از اهدافش برای حضور می‌پرسم. لبخندی سراسر از معنا می‌زند و می‌افزاید: آمده‌ایم تا نگذاریم عده‌ای خائن، اهداف پلیدشان را در کف خیابان اجرا کنند.

نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: دشمن برای براندازی ایران عزیزمان خواب‌های زیادی دیده اما نمی داند حریفش تک تک مردم این کشور بوده و حتی پسر پنج ساله‌ام برای شعار مرگ بر آمریکا، به پا خواسته است.

وی با بیان اینکه مردم به اندازه کافی سوخت موشک برای بچه ها فرستادند و فریاد انتقام خواهی مردم ، سوخت موشک های ما است، گفت:تاریخ ایران رشادت ها و حماسه سازی ملت شریف و بی نظیر ایران را فراموش نخواهد کرد و با کمک هم از این پیچ تاریخی عبور کرده و آینده کشور را تضمین می‌کنیم.

اتحاد مثال‌زدنی ملت و دولت

یکی دیگر از شهروندان با بیان اینک حضور ما در خیابان ها همه روزه تا دفع فتنه، واجب و جهاد فی سبیل الله است، می‌افزاید: همراهی ملت ایران با دولت بر همگان ثابت شده و جهان می‌داند مردم این کشور همواره گوش به فرمان رهبری هستند.

وی با بیان اینکه دشمن از حضور مردم در خیابان به شدت عصبانی شده است، می‌افزاید: از ابتدای جنگ، همراه با خانواده در این تجمعات حضور داشته‌ام و تا آخرین لحظه هم می‌آیم.

نگاهی به جمعیت می‌کند و می گوید: این مردم از شهادت هیچ هراسی ندارند و برای ایران، برای اسلام، برای خون شهدا و برای امام شهید آمده‌اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم پیروزی انقلاب را هم در خیابان جشن بگیریم، می‌گوید: در پیروز شدن ایران هیچ شکی نداریم و چشم‌انتظاریم رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای دستور صادر کنند.

مردم این دیار با اتحاد، ایمان و عزمی راسخ، در برابر سختی‌ها قامت افراشتند و نشان دادند که عشق به ایران، تنها یک شعار نیست، بلکه بذری است که در دل‌ها کاشته شده و در سخت‌ترین شرایط، شکوفا می‌گردد.