بندرعباس- فرماندار بندرلنگه از بازگشایی محور بندرلنگه–بندرعباس در محدوده کنخ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد مرادزاده در این خصوص اظهار کرد:محور بندرلنگه–بندرعباس در محدوده کنخ که بهدلیل بارندگی شدید مسدود شده بود، اکنون بازگشایی شده است.
وی تأکید کرد: تردد در این مسیر تنها با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جادهای انجام شود
