۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

بازگشایی محور بندرلنگه–بندرعباس در محدوده کنخ

بندرعباس- فرماندار بندرلنگه از بازگشایی محور بندرلنگه–بندرعباس در محدوده کنخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد مرادزاده در این خصوص اظهار کرد:محور بندرلنگه–بندرعباس در محدوده کنخ که به‌دلیل بارندگی شدید مسدود شده بود، اکنون بازگشایی شده است.

وی تأکید کرد: تردد در این مسیر تنها با رعایت احتیاط و توجه به شرایط جاده‌ای انجام شود

