لزوم نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای نانوایی بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت توزیع آرد شهرستان بروجرد با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام توزیع آرد در شهرستان، اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات جلسات گذشته، بررسی دقیق وضعیت تأمین و توزیع آرد، میزان نیاز واقعی شهرستان و نحوه توزیع عادلانه و شفاف سهمیه میان نانواییها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی وضعیت توزیع آرد شهرستان، افزود: در این نشست آخرین وضعیت تأمین و توزیع آرد، چالشهای موجود و راهکارهای ارتقای نظارت بر این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی اتخاذ شد.
فرماندار بروجرد با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای نانوایی، تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامهها، تأمین بهموقع آرد، توزیع عادلانه سهمیهها، جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است و دستگاههای متولی موظف هستند با هماهنگی و نظارت مستمر، زمینه اجرای دقیق مصوبات را فراهم کنند.
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