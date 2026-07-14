به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر سه شنبه در جریان بازدید از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سقز، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تأکید کرد.

وی در این بازدید، آخرین وضعیت اعتبارات، روند اجرای طرح‌های عمرانی، وضعیت ساختمان اداری، کارگاه‌های صنایع‌دستی و مسائل مربوط به نیروهای شاغل در اداره میراث‌فرهنگی سقز را مورد بررسی قرار داد.

طالب‌نیا با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی سقز اظهار کرد: این شهرستان از جایگاه ویژه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و حفاظت از آثار تاریخی آن نیازمند مطالعات علمی، بررسی‌های میدانی مستمر و استفاده از ظرفیت کارشناسان و تیم‌های تخصصی باستان‌شناسی است.

لزوم مستندسازی و حفاظت از آثار تاریخی سقز

وی افزود: شناسایی، مستندسازی و حفاظت از آثار تاریخی سقز باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود تا ظرفیت‌های پنهان این شهرستان بیش از گذشته معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به وضعیت موزه سقز گفت: پیگیری روند تکمیل این موزه باید با جدیت ادامه یابد و با آماده‌سازی طرح‌های محتوایی و اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی فراهم شود.

طالب‌نیا توسعه گردشگری را یکی از اولویت‌های شهرستان سقز عنوان کرد و گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های گردشگری، رفع موانع موجود و پیگیری مجوزهای صادرشده می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر حمایت از فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه، تسهیل فرآیندهای اداری و برنامه‌ریزی برای تقویت بازار صنایع‌دستی از اقدامات مهم برای توسعه اقتصاد محلی و ارتقای جایگاه این بخش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه بر ضرورت رسیدگی به مسائل کارکنان اداره میراث‌فرهنگی سقز تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های اداری، رفع مشکلات موجود و تأمین اعتبارات مورد نیاز با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت بهتر از میراث‌فرهنگی شهرستان پیگیری خواهد شد.