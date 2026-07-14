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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

طالب‌نیا: تکمیل موزه سقز در اولویت میراث‌فرهنگی کردستان است

طالب‌نیا: تکمیل موزه سقز در اولویت میراث‌فرهنگی کردستان است

سقز- مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان گفت: با پیگیری اقدامات اجرایی و محتوایی، تکمیل موزه سقز به‌عنوان یکی از مطالبات فرهنگی شهرستان در مسیر تحقق قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر سه شنبه در جریان بازدید از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سقز، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تأکید کرد.

وی در این بازدید، آخرین وضعیت اعتبارات، روند اجرای طرح‌های عمرانی، وضعیت ساختمان اداری، کارگاه‌های صنایع‌دستی و مسائل مربوط به نیروهای شاغل در اداره میراث‌فرهنگی سقز را مورد بررسی قرار داد.

طالب‌نیا با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی سقز اظهار کرد: این شهرستان از جایگاه ویژه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و حفاظت از آثار تاریخی آن نیازمند مطالعات علمی، بررسی‌های میدانی مستمر و استفاده از ظرفیت کارشناسان و تیم‌های تخصصی باستان‌شناسی است.

لزوم مستندسازی و حفاظت از آثار تاریخی سقز

وی افزود: شناسایی، مستندسازی و حفاظت از آثار تاریخی سقز باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود تا ظرفیت‌های پنهان این شهرستان بیش از گذشته معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به وضعیت موزه سقز گفت: پیگیری روند تکمیل این موزه باید با جدیت ادامه یابد و با آماده‌سازی طرح‌های محتوایی و اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی فراهم شود.

طالب‌نیا توسعه گردشگری را یکی از اولویت‌های شهرستان سقز عنوان کرد و گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های گردشگری، رفع موانع موجود و پیگیری مجوزهای صادرشده می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر حمایت از فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه، تسهیل فرآیندهای اداری و برنامه‌ریزی برای تقویت بازار صنایع‌دستی از اقدامات مهم برای توسعه اقتصاد محلی و ارتقای جایگاه این بخش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه بر ضرورت رسیدگی به مسائل کارکنان اداره میراث‌فرهنگی سقز تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های اداری، رفع مشکلات موجود و تأمین اعتبارات مورد نیاز با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت بهتر از میراث‌فرهنگی شهرستان پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6888105

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