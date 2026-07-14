به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم رضایی در جلسه هماهنگی برگزاری ویژهبرنامه «حبیب ایران» با قدردانی از حضور فعالان فرهنگی و مذهبی، اظهار کرد: این برنامه همزمان با سراسر کشور و در پاسداشت هفتمین شب خاکسپاری امام شهید برگزار میشود.
وی با اشاره به نقشآفرینی فعالان هیئتی در مراسم تشییع و خاکسپاری امام شهید، افزود: حماسهای که در این مراسمها شکل گرفت، نتیجه حضور و پیشقدمی همین مجموعههای مردمی و فرهنگی بود.
مدیر بنیاد دعبل خزاعی لرستان با بیان اینکه این بنیاد زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است، عنوان کرد: این مجموعه باهدف حمایت از جامعه ستایشگری اهلبیت (ع) و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی شکلگرفته و خدماتی از جمله بیمه مداحان، حمایت از هیئات مذهبی و تکریم پیر غلامان را در دستور کار دارد.
رضایی با تشریح بخشی از فعالیتهای بنیاد، گفت: یکی از اقدامات مهم، پوشش بیمهای هیئات مذهبی در برابر حوادث است که خلأ آن در سالهای گذشته احساس میشد و اکنون تا حدود زیادی برطرف شده است.
وی افزود: تکریم پیر غلامان اهلبیت (ع) نیز از برنامههای محوری بنیاد است که شامل تمامی ارکان هیئت از مداح و شاعر تا خادم و بانی میشود و صرفاً به یک بخش خاص محدود نیست.
مدیر بنیاد دعبل خزاعی لرستان با اشاره به جزئیات ویژهبرنامه «حبیب ایران»، بیان کرد: این مراسم روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ در گلزار شهدای خرمآباد و در جوار شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این برنامه با تلاوت قرآن، مداحی و سخنرانی همراه است و با حضور خانوادههای شهدا و عموم مردم برگزار میشود.
رضایی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده گفت: همه دستگاهها و مجموعههای فرهنگی و رسانهای باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد حضور پرشور مردم در این مراسم باشیم.
وی همچنین از همکاری دستگاههایی مانند شهرداری، بنیاد شهید، آبفا، فرمانداری، دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی، مؤسسات قرآنی و سایر نهادها در برگزاری این برنامه خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم برای تأمین زیرساختها، نصب بنر، خدمات شهری و امکانات رفاهی در حال انجام است.
دبیر بنیاد دعبل خزاعی لرستان، تصریح کرد: این مراسم باهدف گرامیداشت یاد امام شهید و تجلیل از مقام شهدا برگزار میشود و زمینهای برای همدلی و حضور گسترده مردم در یک رویداد فرهنگی و معنوی است.
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