به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر سه‌شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری رسانه که با حضور نمایندگان تشکل‌های رسانه‌ای استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت طرح رتبه‌بندی خبرنگاران اظهار کرد: این طرح اقدامی مؤثر در راستای حمایت از جایگاه خبرنگاران، ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتقای کیفیت عملکرد حرفه‌ای در استان است.

وی با بیان اینکه موفقیت این طرح در گرو تدوین شاخص‌هایی روشن، قابل سنجش و غیرمبهم است، افزود: شاخص‌های رتبه‌بندی باید با مشارکت مستقیم خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و با بهره‌گیری از نظرات تخصصی آنان طراحی شود تا از پشتوانه حرفه‌ای و قابلیت اجرایی لازم برخوردار باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه حرفه خبرنگاری نیز مانند سایر مشاغل تخصصی نیازمند سطح‌بندی و ارزیابی حرفه‌ای است، گفت: اجرای این طرح می‌تواند به انسجام بیشتر در فرآیندهای رسانه‌ای، حمایت از خبرنگاران و تشکل‌های صنفی و همچنین ارتقای نظام رسانه‌ای استان منجر شود.

محمدزاده با اشاره به روند تصویب این طرح در شورای فرهنگ عمومی ادامه داد: طرح رتبه‌بندی خبرنگاران با اجماع تشکل‌های رسانه‌ای و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب رسیده و اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرایی قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت جامعه رسانه‌ای در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا تأکید کرد و گفت: هر سازوکار سیاست‌گذاری زمانی موفق خواهد بود که جامعه هدف خود را نمایندگی کند؛ بنابراین خبرنگاران باید در این طرح، نقش و حضور مؤثر خود را احساس کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این طرح را تدوین شاخص‌های شفاف، قابل اندازه‌گیری و غیرقابل تفسیر دانست و تصریح کرد: باید سازوکاری طراحی شود که از اجرای سلیقه‌ای و مقطعی طرح جلوگیری کرده و زمینه استمرار و ثبات آن را فراهم سازد.

در این نشست، اعضای شورای سیاست‌گذاری رسانه و مدیران تشکل‌های رسانه‌ای نیز ضمن تأکید بر ضرورت اجرای طرح رتبه‌بندی خبرنگاران، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره شاخص‌ها، نحوه اجرا و چالش‌های احتمالی آن مطرح کردند.

در پایان این نشست مقرر شد پیش‌نویس نهایی شاخص‌های رتبه‌بندی از طریق فراخوان عمومی در معرض نظرخواهی جامعه رسانه‌ای استان قرار گیرد تا پس از دریافت و بررسی پیشنهادهای خبرنگاران، اصلاحات لازم اعمال و طرح وارد مرحله اجرایی شود.