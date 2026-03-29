اطلاعیه فوری سد و نیروگاه کارون ۳ در خصوص رهاسازی پرحجم آب

به گزارش خبرنگار مهر، سد و نیروگاه کارون ۳ با صدور اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد به‌دنبال افزایش ورودی آب، تمامی هشت واحد نیروگاه با تمام ظرفیت وارد مدار تولید برق شده‌اند. این اقدام با هدف مدیریت مخزن و کنترل شرایط، منجر به رهاسازی پرحجم آب و افزایش قابل توجه دبی رودخانه در مقاطع پایین‌دست شده است.

در این اطلاعیه با تأکید بر ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی آمده است: شهروندان ساکن در مناطق پایین‌دست، مسافران نوروزی و گردشگران باید از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه کارون خودداری کنند و به تابلوها و هشدارهای ایمنی توجه کامل داشته باشند.

روابط عمومی سد کارون ۳ هدف از صدور این هشدار را پیشگیری از هرگونه حادثه و جلوگیری از خطر غرق‌شدگی عنوان کرده است.