تاکید اجلاس ۴ جانبه بر تلاش برای توقف تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در اسلامآباد ضمن گفتگو درباره جنگ علیه ایران و پیامدهای آن بر منطقه، به ویژه پیامدهای اقتصادی، بر لزوم کاهش تنش تأکید دارند.
بر اساس این گزارش، نشست چهارجانبه بین بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، «تشدید نظامی در منطقه و تلاشهای انجام شده برای کاهش آن و دستیابی به آرامش» را بررسی کرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که وزرای مذکور ارزیابیهای خود را در مورد «پیامدهای اقتصادی وخیم تشدید نظامی در منطقه و تأثیرات آن بر ناوبری بینالمللی» تبادل کردند و توافق شد که هماهنگی مشترک و مشورت نزدیک بین آنها ادامه یابد تا از تلاشها برای کاهش تنش و برقراری امنیت و ثبات در منطقه حمایت شود.
وزیر خارجه مصر در این نشست تأکید کرد که مسیر آرامش و کاهش تنش، مبتنی بر راهحلهای دیپلماتیک، تنها راه حل بحران کنونی است.
وی بر اهمیت تلاش برای بررسی ترتیبات منطقهای جامع که مفهوم امنیت جمعی را تقویت میکند و توسعه سازوکارهای اجرایی مؤثر برای آن، به عنوان یک ضرورت استراتژیک فوری برای مقابله با چالشهای بیسابقه که حاکمیت کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد، تأکید کرد.
این نشست در سایه ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و گسترش پیامدهای آن به کل منطقه برگزار میشود. این در حالی است که کشورهای منطقهای برای در امان ماندن از تبعات منفی این جنگ به دنبال راه حلی برای دستیابی به توقف جنگ هستند.
