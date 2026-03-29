  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

تاکید اجلاس ۴ جانبه بر تلاش برای توقف تنش در منطقه

وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشستی چهارجانبه تبعات جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران بر منطقه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در اسلام‌آباد ضمن گفتگو درباره جنگ علیه ایران و پیامدهای آن بر منطقه، به ویژه پیامدهای اقتصادی، بر لزوم کاهش تنش تأکید دارند.

بر اساس این گزارش، نشست چهارجانبه بین بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی، «تشدید نظامی در منطقه و تلاش‌های انجام شده برای کاهش آن و دستیابی به آرامش» را بررسی کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ خود اعلام کرد که وزرای مذکور ارزیابی‌های خود را در مورد «پیامدهای اقتصادی وخیم تشدید نظامی در منطقه و تأثیرات آن بر ناوبری بین‌المللی» تبادل کردند و توافق شد که هماهنگی مشترک و مشورت نزدیک بین آنها ادامه یابد تا از تلاش‌ها برای کاهش تنش و برقراری امنیت و ثبات در منطقه حمایت شود.

وزیر خارجه مصر در این نشست تأکید کرد که مسیر آرامش و کاهش تنش، مبتنی بر راه‌حل‌های دیپلماتیک، تنها راه حل بحران کنونی است.

وی بر اهمیت تلاش برای بررسی ترتیبات منطقه‌ای جامع که مفهوم امنیت جمعی را تقویت می‌کند و توسعه سازوکارهای اجرایی مؤثر برای آن، به عنوان یک ضرورت استراتژیک فوری برای مقابله با چالش‌های بی‌سابقه که حاکمیت کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد، تأکید کرد.

این نشست در سایه ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و گسترش پیامدهای آن به کل منطقه برگزار می‌شود. این در حالی است که کشورهای منطقه‌ای برای در امان ماندن از تبعات منفی این جنگ به دنبال راه حلی برای دستیابی به توقف جنگ هستند.

کد مطلب 6786638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نابودی اسرائیل به نفع برای همه مردم ایران، منطقه و جهان است و هم واجب است.
    • نادر IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      هر 4کشور در کنار و توله آمریکا هستند از خاک آنها به ما حمله شده و پاکستان هم افغانستان را که قبل جنگ گفت در کنار ایران هستم هی بمب باران می گند!!! حالا دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟؟؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها