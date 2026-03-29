بقائی: امان از آن ۲ موشک «تاماهاوک» که قاتل جان کودکان معصوم مینابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش رسانههای آمریکایی مبنی بر کاهش سریع ذخیره موشکهای تاماهاک آمریکایی به دلیل استفاده مفرط آنها در تجاوز نظامی علیه ایران، در مطلبی شبکه اجتماعی ایکس با کنایه نوشت: «اگر آن دو تاماهاوک را صرفهجویی نموده و به سمت مدرسه شجره طیبه میناب پرتاب نکرده بودند، الان میتوانستند با افتخار آن دو موشک اضافی موجود در انبارشان را برای شلیک به سمت مدرسهای دیگر یا یک دانشگاه یا بیمارستان یا بنای تاریخی و فرهنگی استفاده کنند».
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به گزارش رسانههای آمریکایی مبنی بر کاهش سریع ذخیره موشکهای تاماهاوک آمریکایی به دلیل استفاده مفرط آنها در تجاوز نظامی به ایران واکنش نشان داد.
