۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

بازدید متفکرآزاد از منطقه مسکونی تخریب شده محله قره‌باغی در حمله دشمن

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از منطقه مسکونی مورد حمله ددمنشانه آمریکایی -صهیونی شهید قره باغی تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله متفکرآزاد عصر یکشنبه به همراه حجت اله سروری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در راستای بررسی و بازدید از ارزیابی منازل مسکونی آسیب دیده و خدمت رسانی به اهالی منطقه مسکونی قره باغی تبریز که مورد حمله ددمنشانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونی قرار گرفته بود، در این محل حضور یافتند.

در این بازدید نماینده مردم تبریز بر تسریع در روند ارزیابی آسیب های ناشی از حمله جنایتکاران به این منطقه و اسکان اهالی تاکید کرد.

گفتنی است در اثر حمله آمریکایی-صهیونی به این منطقه ۹ نفر به فیض شهادت نائل آمده اند که دو نفر از این شهدا دانش آموز دختر بودند.

