به گزارش خبرنگار مهر، روح اله متفکرآزاد عصر یکشنبه به همراه حجت اله سروری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در راستای بررسی و بازدید از ارزیابی منازل مسکونی آسیب دیده و خدمت رسانی به اهالی منطقه مسکونی قره باغی تبریز که مورد حمله ددمنشانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونی قرار گرفته بود، در این محل حضور یافتند.

در این بازدید نماینده مردم تبریز بر تسریع در روند ارزیابی آسیب های ناشی از حمله جنایتکاران به این منطقه و اسکان اهالی تاکید کرد.

گفتنی است در اثر حمله آمریکایی-صهیونی به این منطقه ۹ نفر به فیض شهادت نائل آمده اند که دو نفر از این شهدا دانش آموز دختر بودند.