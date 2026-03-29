۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

ورود بیش از ۳۴ هزار مسافر نوروزی به کردستان

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان گفت: از ۲۵ اسفند تا هشتم فروردین ماه بیش از ۳۴ هزار مسافر وارد استان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از ثبت ورود ۳۴ هزار و ۴۰۱ مسافر نوروزی به این استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا هشتم فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اعلام این آمار اظهار کرد: در این مدت همچنین ۶ هزار و ۲۲ سفر به مقصد استان کردستان انجام شده است.

وی با اشاره به مقایسه آمارها افزود: تعداد مسافران ورودی به استان در ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۱ درصدی همراه بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان عنوان کرد: با وجود شرایط خاص، تمامی ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی و همچنین آسیب‌دیدگان جنگ به‌کار گرفته شده و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مراکز اقامتی استان اعمال نشده است.

طالب‌نیا با تأکید بر اهمیت رضایت گردشگران خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مطلوب به مسافران از اولویت‌های اصلی ستاد خدمات سفر استان است و دبیرخانه این ستاد آمادگی کامل برای رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات گردشگران را دارد.

کد مطلب 6786752

