ورود بیش از ۳۴ هزار مسافر نوروزی به کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از ثبت ورود ۳۴ هزار و ۴۰۱ مسافر نوروزی به این استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا هشتم فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اعلام این آمار اظهار کرد: در این مدت همچنین ۶ هزار و ۲۲ سفر به مقصد استان کردستان انجام شده است.

وی با اشاره به مقایسه آمارها افزود: تعداد مسافران ورودی به استان در ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۱ درصدی همراه بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان عنوان کرد: با وجود شرایط خاص، تمامی ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی و همچنین آسیب‌دیدگان جنگ به‌کار گرفته شده و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مراکز اقامتی استان اعمال نشده است.

طالب‌نیا با تأکید بر اهمیت رضایت گردشگران خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مطلوب به مسافران از اولویت‌های اصلی ستاد خدمات سفر استان است و دبیرخانه این ستاد آمادگی کامل برای رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات گردشگران را دارد.