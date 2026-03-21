به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر شنبه با بیان این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در بازه زمانی یکم تا ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ هزار و ۹۵۵ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌ مرزی باشماق در مریوان تردد داشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: از مجموع ترددهای مسافری در این پایانه مرزی، ۱۷ هزار و ۷۴۸ نفر مسافران ورودی و ۱۵ هزار و ۲۰۷ نفر مسافران خروجی بودند.

وی با تاکید بر تداوم خدمات‌رسانی شایسته به مسافران و گردشگران در شرایط ویژه و جنگی کشور، عنوان کرد: امیدواریم در این ایام، با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر، بخش خصوصی و مردم مهمان‌نواز استان بتوانیم از مسافران به نحو شایسته استقبال و پذیرایی کنیم تا شاهد سفری ایمن و همراه با رضایت عمومی داشته باشیم.

مرز بین‌المللی باشماق مریوان یکی از مهم‌ترین مرزهای رسمی زمینی ایران به‌شمار می‌آید که هر ساله میزبان مسافران زیادی از خارج کشور و به‌ویژه اقلیم کردستان عراق بوده است.