نامه یک کارگردان سینما به دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر توکلی، کارگردان سینما در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملل متحد از وی درخواست کرد نسبت به تجاوز به خاک ایران واکنش نشان دهد.

در این نامه آمده است:

آقای گوترش

رئیس محترم سازمان ملل

از آغاز تجاوز غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از مردم ایران به تمامیت ارضی ایران تا امروز حدود ۱۲۰ بنای تاریخی ثبت شده در فهرست یونسکو مورد آسیب جدی و در معرض نابودی قرار گرفته اند، این چه حمایتی از مردم ایران است که هم سرمایه‌های تاریخی، هم زیر ساخت های انرژی مورد حمله قرار گرفته و هم بیش از ۱۵۰۰ نفر از غیرنظامی‌ها که بیش از ۲۶۰ کودک در بین آنها قرار گرفته اند به شهادت رسیده اند و باعث ترومای شدید از دیدن آثار تخریب منازل مسکونی و صدای انفجارها شده اند که تا سال‌ها با آسیب‌های آن باید دست و پنجه نرم کنند.

این اقدامات نه تنها جنابت جنگی بلکه جنایت علیه بشریت است و مسئولیت کیفری فردی و دولتی متجاوزان را به دنبال دارد.

دبیر کل محترم سازمان ملل تجاوز غیرقانونی به ایران را باید هم به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محکوم کنید و هم اقدامات لازم و فوری بازدارنده را انجام دهید.

بدیهی است سکوت و انفعال شما نه تنها مهر تایید بر این جنایات حقوق بشری است، بلکه باعث بی اعتباری سازمان ملل در سطح جهان خواهد شد و وجاهت خود را از دست خواهد داد.»