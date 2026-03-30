از خرمشهر زخمی تا ایران سربلند؛ امانتی که با خون نگاه داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، عماد سلمانیان فیلمساز آبادانی و مدیر فیلمبرداری سینما در یادداشتی درباره شباهت این روزها با جنگ تحمیلی هشتساله نوشت:
«من از روزگاری میآیم که آسمان جنوب در آتش میسوخت و زمینِ خرمشهر و آبادان زیر گامهای جنگ میلرزید. آن روزها جوان بودم؛ یکی از همانهایی که در کوچههای گرم و غبارآلود شهر قد کشیده بودند و ناگهان خود را در میانه آزمونی بزرگ یافتند. جنگ هشتساله برای ما تنها یک نبرد نظامی نبود؛ امتحانی بود برای شرف و وفاداری به خاکی که در آن نفس کشیده بودیم.
به چشم خود دیدم که چگونه شهری زیر باران آتش ایستاد و خم نشد. خرمشهر را دیدم که زخمی شد اما غرورش را از دست نداد، و آبادان را دیدم که در محاصره نیز امید را زنده نگه داشت. در آن روزها خانهها به سنگر بدل شدند و کوچهها به میدان ایستادگی. جوانان بسیاری را دیدم که آرام از میان ما رفتند اما پیش از رفتن، معنای پاسداری از وطن را برای همیشه در دل این خاک نوشتند.
سالها از آن روزگار گذشته است اما خاطره آن ایستادگی هنوز در جان من زنده است. هر وجب از این سرزمین برای ما یادآور نامهایی است که با خون خود، مرزهای ایران را معنا کردند. ما آموختیم که وطن تنها قطعهای از خاک نیست؛ امانتی است که از گذشتگان به ما رسیده و باید آن را با شرافت به آیندگان سپرد.
از همین رو هرگاه سخن از تهدید و طمع نسبت به این خاک به میان آید، من به یاد همان روزها میافتم؛ روزهایی که ملتی با دستهای خالی اما با ارادهای استوار در برابر سختترین طوفانها ایستاد. ایران سرزمین مردمانی است که در لحظه خطر، اختلافها را کنار میگذارند و چون دیواری واحد در برابر هر بیگانهای قد میکشند.
آنچه در هشت سال جنگ آموختیم این بود که قدرت واقعی یک سرزمین در دلهای مردمان آن نهفته است. مردمانی که اگر پای خاک وطن در میان باشد، از جان خویش نیز دریغ نمیکنند. از این رو هرکس در خیال خود قدمی به سوی این سرزمین بردارد، باید بداند که با ملتی روبهروست که پیشتر در آزمونی بزرگ ایستادگی خویش را نشان داده است.
من شاهد آن روزها بودهام و به یقین میگویم: این خاک با رنج و فداکاری بسیار حفظ شده است. مردمانش قدر آن را میدانند و غیرتشان اجازه نخواهد داد حتی ذرهای از آن به دست بیگانه بیفتد.
ایران با تاریخ، با یاد شهیدان و با اراده مردمانش استوار ایستاده است؛ و تا زمانی که این روح در میان ایرانیان زنده باشد، هیچ تهدیدی توان درهم شکستن این سرزمین را نخواهد داشت.»
