تعداد معادن فعال کشور 48 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، محمد مسعود سمیعی نژاد با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی از جایگاه رفیعی برخورداراند گفت: طبق مطالعات انجام شده ، به ازاء هر دلار هزینه شده در معادن و صنایع معدنی، سه دلار به تولید افزوده می شود.

سمیعی نژاد با اشاره به کاربرد فراوان صنایع معدنی در محصولات مختلف افزود: با نگاهی به نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور ، اهمیت این بخش از صنعت بیشتر هویدا می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر معادن کشور در مناطق محروم واقع شده اند، گفت:‌ اگر به دنبال توسعه مناطق محروم هستیم باید در مسیر توسعه معادن کشور حرکت کنیم.

سمیعی نژاد با بیان این مطلب افزود: توسعه معادن با توجه به ویژگی های خاص خود به صورت خودکار توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی 5 درصد ، در حوزه جوازهای تاسیس کل کشور 25 درصد و در اشتغالزایی کل کشور 30 درصد است .

وی در ادامه افزود: تولید فولاد خام کشور در سال 86 به 2/10 میلیون تن ، کنسانتره سنگ آهن به 22 میلیون تن ،‌آلومینا به 202 هزار تن ، کنسانتره ذغال سنگ به بیش از یک میلیون تن و سیمان به بیش از 40 میلیون تن افزایش یافته است .

وی تاکید کرد:‌ طبق آمار 20 درصد از صادرات غیر نفتی و 30 درصد از صادرات بخش صنعت و معدن در سال86 متعلق به معادن و صنایع معدنی است.

وی در خصوص اشتغالزایی بخش معدن و صنایع معدنی گفت: اشتغالزایی بخش صنایع معدنی در سال 85 از 411 هزار و 932 نفر به 472 هزار و 741 نفر و بخش معدن از 82 هزار و 87 نفر در سال 85 به 90 هزار و 473 نفر در سال 86 افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال 1391 ظرفیت تولید سیمان کشور به 110 میلیون افزایش خواهد یافت افزود: بر اساس هدفهای تعریف شده تا پایان خرداد ماه امسال ظرفیت تولید سیمان به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 65 میلیون تن افزایش می یابد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد فولاد در وزارت صنایع و معادن افزود: بررسی و بازنگری سیاستها و بازارهای توسعه ای صنعت فولاد ، بررسی کمبودها ی مواد اولیه تولید فولاد و ارائه راهکارهای اجرائی ، سیاست گذاری در بخش توسعه طرح های فولاد از جمله اهداف تشکیل این ستاد می باشد.

سمیعی نژاد در خصوص اهداف آتی معاونت معادن و صنایع معدنی گفت: اجرای نمودن اصل44 در بخش معدن باتوجه به ویژگی های خاص این بخش ، استفاده از دانایی محوری در بخش معادن ، اصلاح محدوده های معدنی از جمله اهداف آتی این معاونت می باشد.