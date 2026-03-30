۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۵۵

ترامپ: گزینه مورد علاقه من تصرف نفت ایران است

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشت: «گزینه مورد علاقه من تصرف نفت ایران است.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «شاید جزیره خارک را تصرف کنیم، شاید هم نه و این یعنی باید مدتی آنجا بمانیم.»

او درباره رهبر انقلاب اسلامی افزود: «ما اصلاً چیزی در مورد او نشنیده‌ایم.»

او با بیان اینکه معتقد نیست ایرانی‌ها هیچ دفاعی داشته باشند، مدعی شد که ایالات متحده می‌تواند جزیره خارک را «خیلی راحت» تصرف کند.

در عین حال، وی با بیان اینکه مذاکرات از طریق فرستادگان پاکستانی به خوبی پیش می‌رود، افزود که می‌توان خیلی سریع به توافق رسید.

او همچنین مدعی شد که ایالات متحده ۱۳۰۰۰ هدف را در ایران بمباران کرده است و تقریباً ۳۰۰۰ هدف باقی مانده است.

کد مطلب 6786888

    • س ع IR ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      شتر در خواب بیند پنبه دانه.
    • وطنم ایران IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ بی اصل و نسب به گور خواهی رفت تو نمیتونی هرکاری انجام بدی مغرور
    • باران بهاری IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ معلوم نیست چی زده که شکست وحشتناک خودشو نمی تونه قبول کنه و رسما داره زر میزنه😊مردم کشورش هم قبولش ندارن و با تظاهرات بر علیه این وحشی خونخوار موضع خودشونو نشون دادن.ایران در اوج می ماند مستر ترامپ قمارباز😎🇮🇷
    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ شیطان صفت کله شق خر جاهل کوردلی است که با توهمات ذهنی فاسد خودش مشغول بوده واقعیات و حقایق را نمیفهمد . این رمز و کلید نابودی امریکا است انشالله
    • IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ولی پیشنهاد ایران بهش انتخاب سرآشپزه
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خداکمک کنه به ایران
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تنها راه تنبیه متجاوز اینه که پایگاهاش توی منطقه به تصرف نیروهای مسلح ایران در بیاد.
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      مردم ایران با چه دشمن ابله و سفاک. دروغگو و رذلی طرف هستند‌. زدن اهدافی مثل مدرسه دختران و بیمارستان و دانشگاه و خانه های مسکونی و مراکز درمانی و امثالهم که دلیل بر پیروزی تو نیست. مردک قمار باز و یاوه گو تو چرا یک کلمه ازتلفات آمریکا و از دست رفتن پایگاه هایت در خلیج فارس نمیگویی؟
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      توان آمریکا در همین حد است که در این ۳۰ روز از جنگ دیدیم و حرفهای این مردک هم یاوه سرایی است که جزو عادت ا ست. او اگر می‌توانست خارک را تصرف کند تا به حال اینکار را کرده بود. اهدافی هم که تا به حال زده بیشتر اماکن غیرنظامی بوده برای ترساندن مردم. این مردک پدوفیل و مجرم و دروغگو بخشی از اهداف خود را با گزافه گویی و تهدید طرف مقابل به پیش می‌برد. دزدیدن مادورو هم احتمالا ساختگی بوده و با تهدید و ‌وعده پوچ توانسته مادورو را راضی به ربایش ساختگی کند.یک کلمه از مزخرفات او را نباید باور کرد .
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      معلومه دروغ میگوید اما باید جوری توان دفاعی را بالا ببریم که نتوانند حتی یک هدف رابزنند
    • سجاد IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      جهان بزودی درباره او چیزهای زیادی خواهند شنید .
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      غلط کردی کفتار خون اشام ارزوهایت در قعر جهنم به وقوع خواهد پیوست
    • فرزانه زمانی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ ،اگر نفت می خواهی برو تو یک بشکه، نفت ایران را می ریزیم رویت و این بشکه را آتش می زنیم تا خوب از نفت ایران لذت ببری
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      نبود سلاح هسته‌ای دشمنو جسور میکنه تا هرجور دلش بخواد رفتار کنه تهدید کنه و از علاقش بگه عادیه دیگه نتیجه کم کاری خودمون تو ساخت سلاح هسته ایه
    • شیر IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      میگن یکی رو تو ده راه نمیدادن سراغ کد خدا رو میگرفت قضیه این متوهم احمق خودشیفته ادم خور است در ضمن این شامل حال ادمایی که خود فروخته منفی زن هستن هم میشه
    • علیرضا IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ موجودی شیطانی وکثیف است.تنهاهدفش واقعا نفت ایران است.دزدوغارتگری که باقیمانده نسل کثیف برده داری آمریکاست.درونزوئلا براحتی رئیس جمهورآنجا رابردوزندانی کردوباقراردادن یک فرددلخواه،مسیردزدی وغارت نفت آنجاراهموارکرد.درایران هم بدنبال نفت است ولی نمیدانست که ایران باونزوئلا قابل مقایسه نیست.الآن هم که خسارات زیادی متحمل شده تلاش میکنددست خالی برنگردد.امااسرائیل تنهاهدفش تجزیه وتضعیف ایران است.هردو این آشغالها اهداف شومی درایران دارندوبرایشان فرقی نمیکندکه میلیونها انسان بیگناه را قربانی کنند.
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      از اول هم برای ما مشخص بود ولی اینو باید به کارشناسان بیسواد عنترنشنال و جماعت بیمغز طرفدار آنها گفت که بر حماقت خود اصرار داشتند و این حملات و تجاوز به خاک ایران را کمک ترامپ میدانستند، نتانیاهو هم دلخوش به این جماعت بیسواد و عیاش شده بود
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      سه هزار نقطه یعنی هفت روز عملیات موشکی یعنی روزی 420 نقطه یعنی اتمام مهلت ده روزه یعنی خاک برسرت مردک دیوانه . ای کاش من هم توان مقابله داشتم و می تونستم با دستهام خفش کنم. توی یک مصاحبه گفت چیزی که خودمون داریم دنبالش نیستیم. بله مردمی داره ایران که آمریکا هیچ وقت نخواهد داشت. ادعای تکنولوژی و استفاده از منابع تجدید پذیر و ... اینقدر اروپا و آمریکا داشتن الان گندش در اومد چقدر وابسته این انرژی هستن
      • ابراهیم IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
        اتفاقا وابستگی اروپا و امریکا به نفت خاورمیانه بین ۵ تا ۱۵ درصده ولی اقتصادهای اسیا به نفت و گاز خاورمیانه بین ۸۰ تا ۹۰ درصده ضمن اینکه همانطور که گذار انرژی از نفت به گاز رسید از نفت به انرژی های تجدید پذیر هم در حال رسیدن است
    • احمد IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ماایرانیان باید بااتحادمان تکلیف ترامپ غارتگرخونخواررا درهمین جنگ یکسره کنیم واجازه ندهیم تجدیدقواکند.مطمئن باشیدبامذاکره هم حل نمیشودچون هدف اوغارت نفت ایران است چه بامذاکره وچه باجنگ.درموردتضمین عدم حمله مجددکه مدنظرایران درمذاکره است بایدگفت تضمین ترامپ اصلا قابل اعتمادنیست. ایران درمقابل دوگرگ وحشی خبیث قرارگرفته،ترامپ نفت ایران رامیخواهدونتانیاهو تجزیه وتضعیف ایران.لحظات حساسی ست وبااین وصف ملت ایران چاره ای جزمبارزه جانانه ندارندراه دومی وجودندارد
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اون عزیزان هم وطن که گول این عضو جزیره اپستین را خوردن و رفتن تو خیابون اشوب کردن بعد گفتن ترامپ بیا کمک مسئول این کشتاری هستن که الان تو کشور را افتاده
      • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        دقیقا
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      هرچی میگه نه تنها بهش نمیرسه ،بلکه بدترشم بسرش میاد،😅
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خيلى غلط ميكنى روان پريش دلقك
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ای کودک خوار منحوس به زودی وقت مرگ تو خواهد رسید به اذن الله و برده های منطقه ای تو بی پدر خواهند شد .
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      علاقه مردم ایران هم نابودی ومرگ به شدت زودرس همین الان توست رذل کثیف جنایتکار به زودی به جهنم واصل خواهی شد
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      نفت میخای؟.بیا تا بهت بدیم خل چل پررو.فقط خودت باید بیای تا بهت بدیم.چنان مرگی برات رقم بزنیم. که تیکه پاره ا ت مکنیم سر تو میبریم زجرکشت مکنیم. که تو تاریخ صد دفعه بنویسنت .بطوریکه آمریکا از ترس تا ابد بفکر غارت منابع هیچ کشوری نباشه .
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      جنگ علیه ایران شکست خورده و باید متوقف شود ترامپ نمی داند چطور از جنگ با ایران خارج شود
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ احمق! ببند دهنت رو مردک خُل‌ وزن و فاسد! با همون نفتی که دنبالشی به آتیش می‌کشیمت! پایان منحوست نزدیکه! فقط بیا و ببین ایرانیهای باغیرت و وارث تمدن چندهزار ساله چه بلایی سرت میارن!
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      پس بمباران و قتل عام مردم تهران و مردم سایر شهرهای ایران توسط نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی به خاطر نفت غارت ایران بوده است
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اقدامات وحشیانه وحشی گری دولت وحشی ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل کاملا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیر انسانی بوده است. هیچ متجاوزی به کشورمان جان سالم به در نبرده است ما متجاوزان را رها نخواهیم کرد و 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از متجاوزان مانند آمریکا جنایتکار و اسرائیل و دیگر مزدورانشان می گیریم تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش از خاک عراق وارد غرب کشورما می شوند
    • ruhollah IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ,جنگ ۸ساله صدام هم میخواست یک شبه یک روزه شام تهران بخوره، درصورتی ۸سال طول کشید، چنگه نون مردم اهوازم هم نصیبش نشد، ترامپ فقط ور میزنه تو هیچ عددی نیستی بیشرف
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ما باید سلاح هسته ای بسازیم همین الان شروع کنیم تا اینو نتانیاهو خیلی خیلی اذیت کنیم زندگی براشون نه جهنم میشه بطوریکه میزنن به کوه دیگه از شدت فشار وترس گرفتاری.وساخت بمب برای خودمون و آرامش وامنیت مون عالی میشه
    • کاربر IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      گزینه مورد علاقه ملت ما هم به درک واصل شدن تو و همدست. شیطاین کودک کش و بی شرف...
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      این دنیا پر از گاوهای شاخدار وحشی هست و ترامپ یکی ازانهاست نه سازش نه تسلیم نبرد با امریکا
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      در استخر نفت ایران خواهی سوخت .
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      پاسخ
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      مرگ بر امریکا ننگ بر امریکائیهایی که توی خوک بیشعور کمتر از الاغ رئیس جمهورشان هستی این ننگ و حقارت جهانی را چطور تحمل میکنند شعور خر از ترامپ بیشتره
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      پول خرج کنید این شیطان زرد شرور یاغی را توسط گروه های مورد اعتماد ترورش کنید بکشید تا تمام فتنه ها در جهان بخوابد ریشه تمام فتنه ها همین خوک زرد است حتی نتان یابو و صهیونیستها را هم این بیشرف جهنمی تحریک میکند که به ایران حمله کنند علنا با گستاخی می گوید که علاقه من تصرف نفت ایران است چقدر بیشرف بی وجدان خدانشناس است حاضر است همه مردم دنیا را بکشد و به منابع معادن ثروتهای آنها دست یابد جانور به پستی پلشتی پلیدی شروری این خوک زرد پیدا نشده

