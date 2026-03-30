ترامپ: گزینه مورد علاقه من تصرف نفت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «شاید جزیره خارک را تصرف کنیم، شاید هم نه و این یعنی باید مدتی آنجا بمانیم.»

او درباره رهبر انقلاب اسلامی افزود: «ما اصلاً چیزی در مورد او نشنیده‌ایم.»

او با بیان اینکه معتقد نیست ایرانی‌ها هیچ دفاعی داشته باشند، مدعی شد که ایالات متحده می‌تواند جزیره خارک را «خیلی راحت» تصرف کند.

در عین حال، وی با بیان اینکه مذاکرات از طریق فرستادگان پاکستانی به خوبی پیش می‌رود، افزود که می‌توان خیلی سریع به توافق رسید.

او همچنین مدعی شد که ایالات متحده ۱۳۰۰۰ هدف را در ایران بمباران کرده است و تقریباً ۳۰۰۰ هدف باقی مانده است.