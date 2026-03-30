ضعف نگران کننده تیم ملی پابرجاست/ استقلال را نماینده فوتبال ایران کنند

علیرضا اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست تیم ملی برابر نیجریه در دیداری تدارکاتی گفت: با توجه به شروع جنگ تحمیلی برنامه های کادر فنی جهت آماده سازی تیم ملی دچار تغییرات اساسی شد.

وی ادامه داد: در این شرایط ملی‌پوشان کشورمان در اولین بازی برابر نیجریه به میدان رفتند که این دیدار با شکست ایران به پایان رسید و حالا باید منتظر دیدار بعدی ایران برابر کاستاریکا باشیم. ایران برابر نیجریه باخت ولی نباید در دیدار تدارکاتی فقط انتظار برد داشته باشیم. بازی تدارکاتی بهترین فرصت است تا کادر فنی به نقاط ضعف تیم دست پیدا کرده تا با پوشش ضعف ها خود را آماده کند تا برابر حریفان با قدرت ظاهر شود.

وی در خصوص دو گلی که ایران مقابل نیجریه دریافت کرد گفت: خط دفاع تیم‌ملی دچار ضعف است و باید ترمیم شود. هنوز خط دفاع به هماهنگی کامل دست پیدا نکرده است ولی نیاز به تغییر هم دارد.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی بازیکنان فکر می‌کنند هرطور که بازی کنند در تیم ملی خواهند ماند و اتفاقی برای آنها رخ نخواهد داد اما با شناختی که از سرمربی تیم داریم می‌دانیم که او بهترین ها را به تیم ملی دعوت خواهد کرد و بازیکنان ضعیف جایی در تیم ملی ندارند.

کارشناس فوتبال در مورد دومین دیدار تدارکاتی برابر کاستاریکا در روز ۱۱ فروردین ماه گفت: باید بپذیریم که کاستاریکا حریف قدرتمندی برای تیم ملی نیست اما با شرایط جنگی کشور باید از این بازی بهترین استفاده را ببریم .متاسفانه جنگ تحمیلی کار را برای تیم ملی سخت کرد و حالا باید از همین دیدار نهایت استفاده را برد. بازیکنانی که مقابل نیجریه به میدان نرفتند می‌توانند در این دیدار بازی کرده و خود را به کادر فنی نشان دهند. امیدواریم آرامش به کشور باز گردد تا دوباره شاهد برنامه ریزی دقیق برای حضور در جام جهانی باشیم.

اکبر پور در خصوص تعطیلی لیگ هم گفت : متاسفانه در آستانه جام جهانی جنگ تحمیلی به ایران تحمیل شد و لیگ برتر تعطیل شد. این تعطیلی به بازیکنان جوان با انگیزه ضربه زد . خیلی از بازیکنان جوان که از انگیزه بالایی برخوردار بودند تا به تیم ملی دعوت شدند جنگ تحمیلی این فرصت را از آنان گرفت، البته تیم ملی هم از این اتفاق ضربه خورد و در مجموع هم بازیکنان جوان و هم تیم ملی از این جنگ ناخواسته ضربه خوردند .

کارشناس فوتبال در خصوص تعطیلی لیگ و معرفی صدرنشین جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به شرایط موجود بعید است که لیگ ادامه پیدا کند و با توجه به نزدیک بودن به شروع جام جهانی و اردوی قبل از جام جهانی زمانی برای ادامه لیگ باقی نمانده و اگر به همین روال پیش برویم شاید سازمان لیگ استقلال که صدرنشین لیگ است را به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا معرفی کند. استقلال شایستگی حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد ولی در نهایت تصمیم اصلی با مسولان فوتبال کشور است که ببینند آیا می‌توانند لیگ را ادامه دهند یا باید صدرنشین لیگ را بعنوان قهرمان ایران معرفی کنند.