بازگشایی کامل محورهای بازفت پس از ۲۸ ساعت عملیات فشرده راهداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی گفت: بارش‌های سنگین برف و بارندگی‌های گسترده در روزهای آغازین سال ۱۴۰۵ موجب انسداد برخی محورهای اصلی و روستایی در بخش بازفت شد؛ موضوعی که بلافاصله نیروهای راهداری را وارد مرحله‌ای از عملیات فشرده و شبانه‌روزی کرد.

وی گفت: از نخستین ساعت‌های وقوع بارش‌ها، ۲۳ نیروی عملیاتی با پشتیبانی ۱۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در محورهای مختلف مستقر شدند و روند برف‌روبی، پاکسازی و رفع انسداد را بدون وقفه ادامه دادند.

خداوردی افزود: برف‌روبی محور اصلی بازفت در مجموع به طول ۱۴۰۰ کیلومتر ـ به صورت رفت و برگشت ـ انجام شد و همزمان دهانه پل‌ها و مقاطع دارای تجمع گل‌ولای نیز پاکسازی شد تا خطر گرفتگی و سیلاب کاهش یابد. راهداران در ادامه با اصلاح قنو و هدایت صحیح آب‌های سطحی در بخش‌هایی از محور، ایمنی مسیر را افزایش داد.

وی ادامه داد: رانش زمین در یکی از مقاطع محور اصلی نیز چالش دیگری بود که نیروهای راهداری با آن روبه‌رو شدند؛ با این حال این نقطه نیز در جریان عملیات نوروزی رفع انسداد شد تا تردد در مسیر اصلی بدون اختلال ادامه یابد.

خداوردی بیان کرد: مهم‌ترین بخش عملیات، بازگشایی محور روستای لبد بود که به دلیل شدت بارش و انسداد کامل، نیازمند ۲۸ ساعت تلاش پیوسته بود. پس از اتمام این مأموریت، مسیرهای روستایی مازسوخته، تلخدان، نازی، دهناش و تیک نیز یک‌به‌یک بازگشایی شدند.