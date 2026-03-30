«طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز» در مجلس کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح جدید مجلس برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز با بیش از ۲۵۰ امضا در دستورکار مجلس قرار گرفته و فرایند تصویب آن آغاز شده است.

وی با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان از این طرح، افزود: اکثر نمایندگان موافق این طرح هستند و حتی آن دسته از نمایندگانی که به دلیل تعطیلات و حضور در حوزه‌های انتخابیه به سامانه دسترسی نداشتند نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

گودرزی تأکید کرد: این طرح که با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز و از جمله اخذ عوارض ریالی از شناورها تدوین شده، بیانگر خواست عمومی مجلس و مردم ایران است و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و طی فرآیند قانونی، به تصویب خواهد رسید.