  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۶

«طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز» در مجلس کلید خورد

«طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز» در مجلس کلید خورد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از آغاز فرایند تصویب طرح «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح جدید مجلس برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز با بیش از ۲۵۰ امضا در دستورکار مجلس قرار گرفته و فرایند تصویب آن آغاز شده است.

وی با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان از این طرح، افزود: اکثر نمایندگان موافق این طرح هستند و حتی آن دسته از نمایندگانی که به دلیل تعطیلات و حضور در حوزه‌های انتخابیه به سامانه دسترسی نداشتند نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

گودرزی تأکید کرد: این طرح که با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز و از جمله اخذ عوارض ریالی از شناورها تدوین شده، بیانگر خواست عمومی مجلس و مردم ایران است و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و طی فرآیند قانونی، به تصویب خواهد رسید.

کد مطلب 6786939
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها