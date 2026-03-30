۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۷

۲۴۳ کیلوگرم گوشت گوسفند غیرمجاز در طبس کشف شد

۲۴۳ کیلوگرم گوشت گوسفند غیرمجاز در طبس کشف شد

بیرجند – فرمانده انتظامی طبس از توقیف یک دستگاه خودرو حامل ۲۴۳ کیلوگرم گوشت گوسفند غیرمجاز و فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ عباس حسنی اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان طبس در راستای کنترل خودروهای ورودی به شهر، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی و در بازرسی از خودرو مذکور، مقدار ۲۴۳ کیلوگرم گوشت گوسفند غیرمجاز و فاقد مجوز بهداشتی کشف شد که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه، دو میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی طبس با اشاره به اینکه در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد، گفت: از همشهریان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

