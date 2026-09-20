۳۰ مهر؛ آخرین مهلت جشنواره مطبوعات البرز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس زاده، رئیس خانه مطبوعات استان البرز از تمدید مهلت ارسال آثار به نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان تا ۳۰ مهرماه خبر داد و گفت: بخش فیلم نیز به این دوره از جشنواره اضافه شده است.
وی، با اشاره به استقبال خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری البرز اظهار کرد: مهلت شرکت در این جشنواره تا ۳۰ مهرماه تمدید شده است.
وی افزود: تمدید مهلت جشنواره با توجه به استقبال همکاران رسانهای استان و با هدف فراهم شدن فرصت بیشتر برای ارسال آثار انجام شده است.
بخش فیلم به جشنواره اضافه شد
رئیس خانه مطبوعات استان البرز همچنین از اضافه شدن بخش فیلم به نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان خبر داد و گفت: آثار فیلمی نیز در این دوره در کنار سایر آثار رسانهای جشنواره مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
عباسزاده از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان خواست آثار خود را در مهلت تعیینشده برای حضور در جشنواره ارسال کنند.
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