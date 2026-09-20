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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

«رئیس سازمان» مستند شد؛ ناگفته‌های صداوسیما از زبان ۱۰۰ شاهد عینی

«رئیس سازمان» مستند شد؛ ناگفته‌های صداوسیما از زبان ۱۰۰ شاهد عینی

مجموعه مستند «رئیس سازمان» با روایت بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد به بررسی تحولات و اتفاقات درون سازمان صداوسیما از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، مجموعه مستند «رئیس سازمان» با روایتی نزدیک از پشت صحنه تحولات و اتفاقات درون رادیو و تلویزیون ایران، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید، آماده پخش می‌شود.

این مجموعه مستند با روایت بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد و چهره‌های مؤثر، به بررسی تحولات و اتفاقات درون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ می‌پردازد و بخشی از تاریخ رسانه ملی را روایت می‌کند.

مجموعه مستند «رئیس سازمان» که در ۸ قسمت آماده شده، تلاش کرده است بخشی از ناگفته‌ها و اتفاقات کمتر شنیده‌ شده ادوار گذشته در سازمان صداوسیما را از زبان شاهدان عینی روایت کند.

این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی سجاد بلوکات، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و به‌زودی پخش خواهد شد.

کد مطلب 6952771
عطیه موذن

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