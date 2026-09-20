به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مستند، مجموعه مستند «رئیس سازمان» با روایتی نزدیک از پشت صحنه تحولات و اتفاقات درون رادیو و تلویزیون ایران، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید، آماده پخش میشود.
این مجموعه مستند با روایت بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد و چهرههای مؤثر، به بررسی تحولات و اتفاقات درون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ میپردازد و بخشی از تاریخ رسانه ملی را روایت میکند.
مجموعه مستند «رئیس سازمان» که در ۸ قسمت آماده شده، تلاش کرده است بخشی از ناگفتهها و اتفاقات کمتر شنیده شده ادوار گذشته در سازمان صداوسیما را از زبان شاهدان عینی روایت کند.
این مجموعه مستند به تهیهکنندگی سیدمحمدعلی صدرینیا و کارگردانی سجاد بلوکات، محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و بهزودی پخش خواهد شد.
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