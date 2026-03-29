به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، منبع یاد شده تاکید کرد: دشمن پس از شکست در نفوذ به شهر طیبه، تلاش می‌کند از دو محور آن را دور بزند. ما تلاش دشمن برای پیشروی به سمت شهر رشاف را دفع کردیم و نیروهای آن به وادی العیون عقب‌نشینی کردند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن از طریق مسیر اسکندرون به شهر بیضا منحرف شد.

منبع یاد شده افزود: ما طبق سیاست عدم پایبندی به جغرافیای خاص عمل می‌کنیم و در حال مانور برای کشاندن دشمن به مواضع آسیب‌پذیر هستیم. پرتاب موشک و پهپاد تحت یک سیستم فرماندهی و کنترل امن که مانع نفوذ دشمن می‌شود، ادامه دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که حزب‌الله لبنان درباره موج حملات امروز خود گفت: یک تانک مرکاوا در دیرسریان را با موشک هدایت‌شونده و تجمع سربازان دشمن اسرائیلی در بیضا را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادیم، سپس دشمن زخمی‌ها را زیر پوشش دود غلیظ تخلیه کرد.

حزب‌الله در بیانیه شماره ۲۰ اعلام کرد: «در دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۲ بعد از ظهر روز یکشنبه، ۲۹ مارس ۲۰۲۶، رزمندگان مقاومت اسلامی زیرساخت‌های متعلق به ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک کفر ورادیم با رگبار موشک هدف قرار دادند.»

همچنین در بیانیه دیگری، شماره ۲۱، اعلام کرد: «مبارزان مقاومت اسلامی تجمع سربازان و خودروهای دشمن اسرائیلی را در خلة الحجه در شهر مرزی عیترون با رگبار موشک هدف قرار دادند.»

در بیانیه شماره ۲۲ اعلام شد که «در دفاع از لبنان و مردم آن، مبارزان مقاومت اسلامی روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، در ساعات مختلف: ۰۰:۲۵، ۰۲:۳۰، ۰۳:۴۵ و ۰۴:۵۰، تجمعات سربازان و خودروهای دشمن اسرائیلی را در شهر مرزی مارون الراس هدف حملات موشکی قرار دادند.»

در بیانیه شماره ۲۳ اعلام شد که «رزمندگان مقاومت اسلامی روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۲:۱۵، تجمعات سربازان و خودروهای دشمن اسرائیلی را در ارتفاعات قدمثا در شهر عیناتا با حملات موشکی هدف قرار دادند.»

در بیانیه شماره ۲۴ اعلام شد که «رزمندگان مقاومت اسلامی روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر و ۲:۵۵ بعد از ظهر، تجمع سربازان دشمن اسرائیلی را در شهر علماء الشعب با انبوهی از پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند.»

همچنین در بیانیه شماره ۲۵ اعلام شد که «مبارزان مقاومت اسلامی ساعت ۲ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، یک تانک مرکاوا را در پیچ قصیرات در شهر بیاض با موشک هدایت‌شونده هدف قرار دادند و به طور مستقیم به هدف اصابت کردند.»