رسانه صهیونیستی: جان وزیران اسرائیل به خطر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی به نقل از شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی افزود: یک وزیر اسرائیلی در آغاز از سرگیری حملات حزب الله، در جریان یک سفر رسمی به شمال اسرائیل (سرزمین های اشغالی فلسطین)، نزدیک بود توسط موشک‌های حزب‌الله کشته شود.

این شبکه تلویزیونی بدون اشاره به نام این وزیر تصریح کرد که مقامات امنیتی اسرائیل این حادثه را یک ماه پس از آغاز جنگ و تشدید ملات موشکی حزب الله فاش کردند.

به گفته یکی از مقامات واحد حفاظت از شخصیت ها در رژیم اسرائیل که در یک جلسه غیرعلنی صحبت می‌کرد، در این حادثه، بصورت مستقیم جان وزیر تهدید شده است.

این شبکه تلویزیونی گزارش داد که به عنوان یک اقدام احتیاطی برای تضمین امنیت مقامات سیاسی، رفت و آمد آنها محدود و از بازدید آنها از برخی مکان‌های حساس جلوگیری شده است.

در تحولی مرتبط، رسانه‌های رژیم اسرائیل عصر یکشنبه گزارش دادند که جلسه کنست ( پارلمان رژیم اسرائیل) به دلیل به صدا درآمدن آژیرهای خطر در قدس اشغالی در پی حمله موشکی ایران، به حالت تعلیق درآمده است.

اعضای کنست در حال برگزاری جلسه‌ای در مورد بودجه سالانه بودند که آژیرها در قدس به صدا درآمدند و اعضا تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی به پناهگاه فرار کردند.